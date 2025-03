El trabajo solidario de una iglesia de la periferia: "Cuando uno ama, no tiene problema de ayudar"

La iglesia evangélica Reflejo de Amor, de Vieytes 3660, es una de tantas organizaciones que reaccionó a la urgencia derivada del temporal, e inició una campaña solidaria a través de los medios de comunicación de la propia organización. No sólo está recibiendo y entregando alimentos no perecederos, agua, productos de limpieza, pañales, ropa de vestir y de cama, y calzado, sino que elabora viandas -a razón de 150 raciones por almuerzo o cena- que se entregan a vecinos afectados. En "Gente de Palabra", con emisión por La Brújula 24 con la conducción de Silvina Juárez y Walter Gulacci, se refirió a esa tarea el pastor Amador Sambueza.

"Somos una congregación de la periferia que llega a Bordeu, Nocito y Portal del Este, entre otros. Salimos a colaborar, a poner nuestro granito de arena. Desde el primer día juntamos ropa, alimentos, colchones. De hecho de entregar colchones en un barrio donde la gente trataba de secarlos, pero es imposible sacar el olor que deja el agua", expresó.

Sambueza, según explicó, sabe de los efectos que produce una inundación por haberlo vivido en Resistencia (Chaco). "Me inundé tres veces y sé lo que es tener la casa llena de agua, las cloacas dentro de la casa. Es una realidad muy triste", agregó.

Indicó que este domingo estuvieron en Harding Green y Viajantes del Sur, donde pudieron entregar comida, artículos de limpieza y de higiene personal. "Es impresionante ver cómo la gente se acerca para traer su bolsita, por pequeña que sea", precisó.

Recalcó el esfuerzo de integrantes de la congregación local y de la filial Villa Iris, que viajaron más del doble de los kilómetros que separan esa localidad de Bahía Blanca, sorteando los cortes de la Ruta 35 derivadas del temporal, para colaborar con la elaboración de empanadas que se repartieron como vianda.

"Nacemos con la necesidad de ser amados y de amar"

"Si algo descubrí en el Chaco, trabajando con chicos drogadictos y de la calle que sufren, es que llenar el corazón con lo que Dios nos ha dado, es amor. Nacemos con la necesidad de ser amados y de amar. Cuando una persona ama, no tiene problema de ayudar y de dar lo poco que tiene, y lo que no tiene también. La Biblia dice que todo lo puede, lo soporta, lo espera, y lo cree; no analiza, y lo da. Hoy vemos el resultado de compartir la palabra que Jesús, desde el primer día que empezó su Ministerio, decía: 'Vine a darles una buena noticia, que vivan la vida que quieren vivir y no la vida que les imponen; eso es lo que la iglesia está dando. Recorro la ciudad y veo que muchas iglesias se suman. El mensaje no es sólo lo teórico sino lo que uno aprendió a través de la palabra", puntualizó el pastor Sambueza.