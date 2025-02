Ya investigan de oficio al limpiavidrios violento

Luego de la publicación de La Brújula 24, personal de la Comisaría Segunda comenzó a investigar el caso del limpiavidrios violento que se conoció este miércoles a partir del relato de una víctima.

Las autoridades ya conversaron con el damnificado y solicitaron registros de cámaras de seguridad públicas y/o privadas para intentar identificar al agresor.

El caso sucedió en la intersección de la Avenida Colón y Chile.

"Manejo una combi, iba a cargar combustible a la YPF de 9 de Julio, paré en el semáforo y cómo no le dejé lugar se enojó. Me tiró espuma en el vidrio y no veía nada. Lo insulté y me empezó a patear el vehículo que es mi herramienta de trabajo", señaló Néstor.