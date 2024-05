Exclusivo: así fue la pelea entre vendedores de alfajores y el limpiavidrios

El conflicto que tuvo lugar a comienzos de la semana en la esquina de Avenida Alem y Córdoba quedó reflejado por una de las cámaras de seguridad del Centro Único de Monitoreo, a las cuales accedió la redacción de LA BRÚJULA 24.

Allí, una pareja de vendedores de alfajores y un limpiavidrios mantuvieron un fuerte entredicho que escaló en cuanto a su violencia, derivando en la detención del “trapito” que intentaba “defender su territorio”.

Cabe recordar que Luz, la joven que junto a su novio vendían las golosinas en el lugar (al cual no regresaron) acusó a quien los atacó: “Lo prepeó a mi marido y le tiró una piña, por lo que me puse en el medio para que no lo agreda. Me golpeó en la cara, el cuello, la oreja y la espalda”.

Mirá el video