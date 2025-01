Mauro Reyes es el nuevo presidente del Concejo Deliberante

El bahiense Mauro Reyes asumió la presidencia del Honorable Concejo Deliberante del partido de Bahía Blanca. El acto protocolar se realizó en el marco de una sesión especial, del que no fueron parte la ex titular del cuerpo, Marité Gonard, ni de los tres ediles que responden directamente a ella: Marcos Streitenberger, Valeria Rodríguez y Silvina Rubio.

Tal como había anticipado la sección Bahía Indiscreta de La Brújula 24, finalmente se llegó a un entendimiento para desplazarla del cargo. Los concejales que "quieren su cabeza" firmaron un pedido de sesión extraordinaria para hacer efectivo el recambio.

Fue en las playas de Monte donde se acordó el reemplazo de Gonard. Si bien la decisión ya estaba tomada, lo que retrasaba su salida del segundo sillón político más importante de la ciudad era el nombre del posible sucesor. En diciembre, los ediles habían optado por cerrar el presupuesto -y el aumento de tasas- y diferir para el 2025 el recambio en la presidencia. Acompañarán a Reyes, en la secretaría un referente peronista y Lorena Susana Haag, militante de Emiliano Álvarez Porte, como prosecretaria.

Reyes, bahiense de 31 años que lleva dos años militanto en La Libertad Avanza, es licenciado Magister y Doctor en Economía egresado de la UNS. Ejerció como docente en el área de Finanzas Públicas. Es simpatizante de Boca Juniors, ofició como árbitro de básquet, logrando llegar a dirigir en la Liga Argentina.

Fabiola Buosi: “No somos aliados del kirchnerismo”

La edil Fabiola Buosi, suscribió lo dicho por su par de bloque Adrián Jouglard, al fundamentar el voto negativo a la remoción de las autoridades del HCD y la designación de quienes los reemplazan.

“No somos aliados del kirchnerismo, el kirchnerismo es nuestro adversario, no vamos a ser la oposición complaciente y no somos parte del acuerdo”, dijo Buosi. También destacó -previamente lo hizo Jouglard- el rol de la Dra. Soledad Pisani en la secretaría del cuerpo, porque “fue quien sostuvo la institucionalidad del Concejo en el último año”.

A su turno Gonzalo Vélez, de Juntos, dijo que “el Concejo vuelve a ser el botín de guerra de los libertarios”. El edil dijo que de ninguna manera iban a avalar el pacto al que llegaron libertarios y kirchneristas.

Por su parte Gisela Caputo, manifestó que “se necesitan consensos” para trabajar en el legislativo local.

Otras voces al término de la sesión especial

Al término de la sesión especial, La Brújula 24 obtuvo la palabra de otros ediles presentes en el recinto.

Pablo Daguerre, quien presidió la sesión especial, explicó la posición de la UCR, que estaba de acuerdo con que se cambie la titularidad del legislativo pero no con la designación de las nuevas autoridades que hoy pasaron a ocupar esa responsabilidad, en la presidencia, secretaria y prosecretaría.

“Nosotros la hemos votado en su momento a Marité para la presidencia, pero no cumplió las expectativas. El liberalismo tiene una visión muy difícil del Estado y no tendría que haber quedado la presidencia en un espacio cuyo líder (Javier Milei) dice que el Estado es una asociación criminal. El Gobierno municipal generó un contrato social con un sector del liberalismo y es una posición que no la compartimos y la expresamos públicamente”, indicó el dirigente de la UCR.

Álvaro Díaz sostuvo: “Nosotros seguimos pensando lo mismo que antes. Esperemos que esta modificación sea en beneficio de todo el cuerpo, que haya un poco de aire y se respire otro clima. Con la presidenta no tuvimos ningún problema personal ni estuvimos en ninguno de los líos. Se generó una voz crítica y nosotros acompañamos. Creemos que Mauro Reyes va a generar consensos; tenemos una expectativa buena y moderada y esperamos que se quite el descontento que la gente tiene en el lugar”.

Martín Barrionuevo indicó: “Nosotros mantuvimos la misma idea que en diciembre de 2023, que La Libertad Avanza mantenga la presidencia por ser la oposición más votada pero a lo largo del año quedó demostrado que Marité Gonard no estuvo a la altura de lo que se le requería, lo cual trajo muchos problemas al Concejo y el disgusto de la gente. Se acordó que sea Mauro Reyes quien ha demostrado una cordura e institucionalidad para cumplir el trabajo de ahora en más”.