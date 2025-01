Liberman festejó la llegada de Reyes y dijo que terminó el "zafarrancho" de Gonard

Martín Liberman consideró que la designación como presidente del HCD de su ahijado político, Mauro Reyes, es “reivindicatoria” para La Libertad Avanza. En diálogo con La Brújula 24 y otros medios, el principal referente local del espacio dijo que Marité Gonard -desplazada este martes de la titularidad del legislativo bahiense- ejerció un mandato “vergonzoso”.

“La Libertad Avanza está donde tiene que estar y acá se conjuga con otro hecho emblemáticamente como algo simbólico, ocupando la presidencia del Concejo Deliberante en la persona de Mauro Reyes, de excelente calidad política y profesional; nos salimos de este zafarrancho, de un vergonzoso mandato en este último año”.

Liberman aclaró que, con el kirchnerismo, no hubo ningún tipo de pacto político. “Si hay una ley, aunque no esté escrita, que dice que el que gana pone el presidente, hay que respetarla. Si alguien tiene autoridad para decirlo es el derrotado. Y no perdí por paliza sino por muy pocos votos. Eso habla de madurez, no de revanchismo y, si volviera a pasar lo mismo, opinaría igual. A nosotros nos quedaba la vicepresidencia, la secretaría y prosecretaría y esa es una manera de dejar esa discusión en un segundo plano, puesto que no es importante para la gente sino que lo importante es laburar para los vecinos”, advirtió.

En una abierta autocrítica, el dirigente sostuvo: “Yo elegí a los integrantes de la lista; me hago cargo y hago un aprendizaje. Si vuelvo a ser candidato, ni loco entrego nueve días antes una lista que ya está armada, que fue lo que hice. A Mauro Reyes logré que me lo aceptaran porque dije que era quien me iba a reemplazar si yo llegaba a ser intendente. Como ni en pedo pensaban que yo podía ser electo intendente, me aceptaron esa condición. En la lista había gente muy buena y…había de todo”.

“Nunca quise ser candidato vocacionalmente; no es que yo soñaba con ser intendente. Me pareció muy importante aceptarlo porque estoy convencido que estoy preparado para cambiar esta ciudad para bien, pero no estoy en una carrera política por buscar cargos. Ahora hay una elección legislativa y deliberativa y vamos a trabajar como hasta ahora, en equipo. Vamos a armar las mejores listas”.