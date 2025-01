Marité “cocinada” en la arena

Acuerdo

En los primeros días de enero, en las tranquilas playas montehermoseñas se terminó de cocinar el acuerdo bajo la sombrilla para reemplazar a la presidenta del Concejo Deliberante, Marité Gonard.

Como ya adelantó esta sección, la decisión de los opositores a Gonard estaba tomada. Lo que retrasaba su eyección del segundo sillón político más importante de la ciudad era el nombre del sucesor. En diciembre, los ediles habían optado por cerrar el presupuesto -y el aumento de tasas- y diferir para el comienzo de 2025 el recambio en la presidencia.

La última semana, debajo de una sombrilla, un operador político -o aspirante a serlo- encaminó las conversaciones entre el peronismo y el sector libertario de Oscar Liberman.

Según esas primeras aproximaciones, el borrador elaborado ubica al concejal Mauro Reyes como presidente y a un peronista, como secretario. En paralelo, como los votos no alcanzan, se negocian asuntos clásicos de la política con otros bloques.

Los aislados, el lopezmurphysta “Tury” Barrionuevo y el libertario -tercera vía- Carlos Alonso llevarían tendrían en carpeta una serie de pretensiones, más allá de animadversión que ambos tienen por Gonard.

Y como el número mágico es de 13, también hubo que conversar con el bloque PRO a la pesca de uno más. Allí hubo buena predisposición al diálogo para levantar la mano. Uno de ellos, que su referente es el principal negociador de Mauricio Macri con Milei para las listas legislativas, habría hecho un pedido que no tendría objeciones.

Del lado Gonard, saben que el sablazo llegará. Y saben que volver al llano significará soportar pequeñas venganzas: por ejemplo, tendrán el peor despacho del Concejo Deliberante. Creen que para lo electoral les servirá para denunciar el pacto del kirchnerismo con los libertarios y parte del PRO. Será un estilete que utilizarán por la superficie y también, por debajo de la línea de flotación, que es el mundo de las redes sociales.

De concretarse la movida, Liberman se dará un gusto personal: desplazar a su rival interna y quien cree que mueven los hilos de ese sector: el viejo tridente de Nardelli-Gay-Moirano.

En el peronismo, además de esperar que el bosquejo ideado sea autorizado en Alsina 65, repiten que Milei está muy fuerte en las encuestas, pero “en Bahía detonado el espacio” y apuestan a que esa guerra interna seguirá dividiendo el voto anti K.

Susbielles, en tanto, mantiene bajo control la interna que entre cristinistas y kicillofistas. En el pago chico por el momento no hay mayores sobresaltos, pero todos desean que haya acuerdo para evitar dolores de cabeza. Por el momento, representantes de la línea del gobernador, como Gabriel Godoy o Gisele Gigliani, juegan bien con el "Chubi".

Lo más entretenido en el peronismo bahiense, lo aportan los debates internos sobre el salto de Dámaso Larraburu a las líneas libertarias. Alguno propuso expulsarlo del partido y convocó a una reunión esta semana. Otros, en cambio, opinan que sería ridículo echarlo al "Flaco" con el sólo argumento de “haberse corrido a la derecha, pues es no conocer la historia”. Y además, reflexiona con razón: “Si aplicamos ese criterio, sobre corrimientos hacia la derecha o la izquierda, no queda nadie en el Justicialismo”.



Algas

En estos días, varios de los veraneantes que visitaron las playas de Pehuen Có, Monte Hermoso y otros balnearios más al norte de la costa bonaerense observaron la presencia de algas.

No son las que acostumbramos a ver (y oler) que florecen en la dulce agua del Dique Paso de las Piedras, sino una especie que vive en el lecho marino.

Desde el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras explicaron, tras un trabajo en Mar del Plata, que se trata de macroalgas que se desprenden luego de varios días de viento e intenso oleaje.

También destacan que, más allá de la incomodidad para bañistas o el enojo de los pescadores, no son especies tóxicas y que no ocasionan mayores inconvenientes al ser humano.



Campos

Una de las frases más comunes que se escuchan cuando se habla sobre la venta de los campos en la región es "y... viste... no hay quién los siga". Las nuevas generaciones no quieren continuar los pasos de sus padres y abuelos, pero diversas razones, que no son nuevas pero que se acentuaron, como la economía y las complicaciones típicas de los negocios ganaderos y agrícolas que dependen mucho del clima y de la constancia.

Este domingo, en su programa Mañanas de Campo, que se emite a las 7 por la FM 93.1, Carlos Bodanza y su equipo trataron el asunto, y explicaron que, por estos días se realizaron muchas ventas de campos en la región, y aunque muchos culpan a las empresas grandes (es cierto que son las que más compran), el foco habría que ponerlo en por qué se venden, y cómo modificar esa situación.

Un dato interesante es lo que está ocurriendo en Europa. Aunque se debe aclarar que las extensiones territoriales en el Viejo Continente son mucho menores, allí varios estados han decidido apoyar económicamente a productores chicos “para que no se pierda la ruralidad”.

Esto en nuestro país parece un poco más complejo de aplicar, pero es una idea posible. En cuanto al gran tema de las “comodidades” (o la falta de ellas), desde hace un tiempo la cuestión de la energía eléctrica, con los paneles solares y las baterías, parece bastante resuelta. Pero ahora, muchos productores veteranos le prenden velas a Elon Musk. Exacto, el amigo del presidente Milei. Su Starlink (internet satelital) está cambiando y va a cambiar cada vez más la vida en el campo. “Las antenas andan muy bien y tienen un precio razonable”, comentó Bodanza.

“Que los pibes puedan estar conectados va a ser fundamental para que tengan más opciones para quedarse en el rubro agropecuario”. Claro que no es lo único necesario, ni mucho menos.



Rutas

Vialidad Nacional presentó por estos días la nueva Red Federal de Concesiones (RFC), un sistema que permitirá licitar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales para su operación y mantenimiento. Según indicaron desde el Gobierno de Javier Milei, el nuevo formato significará un ahorro de 6.100 millones de dólares para el Estado en comparación a como se venía haciendo la obra pública. Las primeras adjudicaciones se esperan para abril, y comprenden obras en las Rutas 12 y 14, entre otras, pero para una segunda etapa hay planificados trabajos en la 3.

Ya hay un informe de Vialidad regional indicando qué tareas deben hacerse. En resumen, pasaría a ser lo que se denomina “Ruta Segura”. Mejores banquinas, ensanches en zonas peligrosas, trabajos en alcantarillas y desagües, y señalización. Claro, luego se instalará un peaje, porque alguien tiene que pagar todo eso. “Lo bueno es que se va a empezar a cobrar recién cuando la ruta quede impecable”, explicó un referente de La Libertad Avanza a esta sección. De la tan deseada autovía, todavía no se habla.



Terminal

Van a buen ritmo los trabajos en la Terminal de Micros, algunos relacionados con los destrozos que generó el temporal del 16 de diciembre de 2023, y otros más tendientes a mejorar la estadía de los pasajeros.

Con respecto a lo dañado por temporal, se trabajó en la reparación de todas las lonas del estacionamiento, la torre de control (había destrozado hasta los aires acondicionados) las ventanas y ventanales, los cristales y aberturas. Ahora se está culminando de reparar la rotura más grave, que fue la voladura total del cielo raso de las dársenas, que tiene 100 metros de largo. Por el importe, se llamó a licitación en septiembre, y fue adjudicada la obra por 169 millones de pesos. Está avanzada en un 50 por ciento.

Otra obra de extrema importancia es la que comprende a la red de incendios, un pedido muy puntual del intendente Susbielles al inicio de su gestión. Esa licitación se hizo a fines de agosto, y el total a invertir será de 256 millones de pesos. Ya está en un 40 por ciento ejecutada.

En cuanto a los más “chico”, aunque no lo es tanto, se trabajó (y se trabaja a diario) para tener en condiciones los baños, se repararon las garitas de estacionamiento, las veredas, y el cerco perimetral, que siempre estaba a punto de caerse. También se colocarán ocho centrales de carga de celulares para uso de los pasajeros. Y una cosa más, porque no nos olvidamos de las quejas de la gente: ahora el sonido mejoró tanto, que se escucha hasta la vereda.