Automedicación: los riesgos del paracetamol en adultos mayores

Por Juan Tucat, redacción de La Brújula 24 (@JuanTucat)

En los últimos días, un informe realizado por una universidad del Reino Unido volvió a poner en agenda los riesgos que conlleva la automedicación. Especialmente, para los adultos mayores. La publicación advierte que demasiado de un medicamento bueno puede convertirse en algo malo. Las dosis repetidas de paracetamol, por ejemplo, subieron el riesgo de complicaciones gastrointestinales, cardiovasculares y renales entre los mayores de 65 años.

El medicamento en cuestión es uno de los más usados para aliviar el dolor y reducir la fiebre de leves a moderados. Y su efectividad lo ha convertido en un componente clave de muchos medicamentos de venta libre para tratar síntomas de resfriados y gripes, aunque también es comúnmente consumido por separado.

Este analgésico, remarca el diario El Tiempo, actúa bloqueando las señales en el cerebro que informan cuándo se siente el dolor. Además, regula las sustancias químicas responsables de controlar la temperatura corporal, ofreciendo un alivio rápido en situaciones de fiebre.

Otro aspecto interesante de su funcionamiento es su capacidad para inhibir la producción de prostaglandinas, compuestos que el cuerpo genera como respuesta a lesiones o enfermedades. Estas sustancias desempeñan un papel crucial en el proceso inflamatorio, por lo que la acción del paracetamol puede reducir la percepción de inflamación y malestar.

Sin embargo, aunque su uso es común y efectivo, es importante tener en cuenta que no aborda las causas subyacentes del dolor o la fiebre, sino que ofrece alivio temporal; y que el consumo excesivo puede tener consecuencias graves, como daño hepático.

Al respecto, el equipo del programa "Nunca es tarde", emitido por La Brújula 24, habló con la doctora Roxana Bertrand, toxicológica del Hospital Municipal, quien analizó (y corroboró) los resultados del informe antes mencionado.

"La verdad que (el texto) muestra una gran realidad, y nosotros no estamos exentos del resto del mundo. Chile, de hecho, sacó el año pasado las consultas que tuvo y era el tercer lugar de intoxicaciones, siendo su tercer producto el paracetamol. Es una droga que, sobre todo, se ha generalizado mucho más después del COVID", expresó la profesional.

Y explicó que "en los inicios, cuando había poco conocimiento de lo que era una pandemia, se recomendaba como único antipirético. Con lo cual, tuvo un uso de mucho más de lo que tenía que tener y entonces, hoy todos lo tenemos en el botiquín".

"Si bien es una droga segura, porque se necesita una dosis alta para generar una intoxicación aguda, es una de las que puede generar insuficiencia hepática y llevar hasta la muerte. Es una droga para tener chequeada y controlada. En efecto, hay mayor cantidad de intoxicaciones con paracetamol en los intentos de autoeliminación, porque se adquiere rápidamente", aseveró.

A modo de análisis, Bertrand manifestó: "El uso crónico comprende a aquel que siempre lo toma, en una dosis constante, que de golpe está con mayor dolor del que tenía y hace uso de más cantidad de comprimidos. Eso genera un cuadro de intoxicación aguda sobre algo crónico. Es muy común, hoy en día, saber que las personas mayores consumen antiinflamatorios no es novedad, pero sí el tipo, porque la industria va variando y algunos son de mayor peligrosidad".

"Unos años atrás, el gran impacto era con las intoxicaciones con aspirinas. Hoy no se usa como antiinflamatorio, se usa en otras patologías, entonces es raro tener estos cuadros hoy", apuntó.

Consultada específicamente sobre los efectos adversos, contó que "son varios los mecanismos, puede ser por consumir todos los días o por ingerir una gran cantidad en ese momento, o bien porque se toma otra medicación que altera la eliminación del paracetamol. Los mecanismos de intoxicación pueden ser diversos, el cuerpo recibe y analiza moléculas para no generarla, pero a veces tomamos un medicamento que retrasa la eliminación de uno y favorece la absorción de otro. Por eso hay que ser muy cuidadoso".

"La masividad de productos farmacéuticos, a nosotros como toxicólogos, nos asusta" .

Automedicación

"Tiene que ver con el uso del momento, lo cual no es un problema. El problema se da cuando se lo consume como un caramelo. Si salís a correr y te duelen los músculos, con una ducha de agua caliente y descanso está bien. Cualquier analgésico se puede tomar, pero si tras dos días lo seguís tomando, es porque algo está mal. Más de dos días no te puede seguir doliendo un traumatismo. Si persiste la molestia hay que ir al médico", aseveró la especialista.

Y describió: "Hay patologías que se dan y tienen que ver con otra cosa, pero la gente lo asume como cansancio. Vivimos en una sociedad en la que todo el mundo quiere estar bien ya, para hacer otra cosa distinta. Hemos perdido de vista esto, le empezamos a poner una condición a algo que tampoco está dado para eso. No digo que no tiene que haber nada en las casas, pero hay que aprender a no insistir con algo que no me hace bien".

"Hoy pasó de ser el botiquín, que tradicionalmente era para algún antiséptico o una curita, e implica una mini farmacia. La gente se va de viaje pensando en qué llevarse por las dudas, es raro lo que sucede hoy", analizó.

Datos a tener en cuenta

Los síntomas (de una intoxicación) pueden incluir:

Dolor abdominal, malestar estomacal

Pérdida del apetito

Coma

Convulsiones

Diarrea

Irritabilidad

Ictericia (piel y esclerótica amarillas)

Náuseas, vómito

Sudoración

Es posible que los síntomas no se presenten sino hasta después de 12 horas o más de haber ingerido el paracetamol. En cualquier caso, lo recomendable es buscar ayuda de inmediato.

Con información de medlineplus