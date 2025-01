La vecina le tira caca de gato: "Está enferma, no podemos seguir así"

Un inusual conflicto vecinal tiene como escenario el barrio de Grünbein, en el sector de Lola Mora al 1500. Miguel Ángel, un residente del lugar, denunció públicamente un episodio que considera el colmo de una disputa que lleva años. "Mis dos nietos, de 8 y 6 años, se estaban bañando en la pileta como hace cualquier chico por el calor y cayó caca de gato encima de mi nieto. Me pueden hacer cualquier cosa a mí, pero a ellos no. Esto lo venimos sufriendo desde 2011", expresó con indignación en diálogo con LA BRÚJULA 24.

El vecino explicó que los problemas con la mujer escalaron con el tiempo, incluyendo ataques a su propiedad. "Cascotazos en el techo, me rompieron un lavarropas, hemos hecho denuncias, pero la policía viene y encuentra todo cerrado. Es una falta de higiene total, no se puede hablar con ella porque dice cosas incoherentes", agregó, visiblemente molesto por la situación.

Miguel Ángel describió también el aislamiento en el que vive la mujer y la situación personal que podría estar influyendo en estos comportamientos. "Ella vive sola, el marido la abandonó, muchas veces fui a conversar con él y me dijo que nos arreglemos nosotros. Sabemos que el marido le hizo perder el hijo cuando estaba embarazada, esos son los comentarios del barrio, y enferma está porque toma medicamentos", relató, aludiendo a los rumores que circulan en la comunidad.

El hombre manifestó su preocupación por la seguridad de los niños en el sector. "Está sola, pasa días y noches solitarias. Tendría que tener un cuidador, o el marido que se haga cargo. Porque tira un cascote y puede matar a un nene", dijo, señalando que otros vecinos prefieren mantenerse al margen por temor a represalias.

Miguel Ángel, quien creció en el barrio y conoce bien a sus habitantes, hizo un llamado a las autoridades para que intervengan en el caso. "Yo me crié en el barrio, conozco a la gente, hay muchos vecinos que no quieren decir nada por miedo a las represalias. Pero no se puede seguir así", enfatizó.