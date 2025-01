Buenos Aires, Bariloche y Córdoba, los destinos más elegidos por los bahienses

Néstor Romero, director de la Terminal de Ómnibus "San Francisco de Asís" de Bahía Blanca, analizó esta mañana el comportamiento del flujo turístico de la ciudad.

En una entrevista con el programa "Hora Pico", emitido por La Brújula 24, contó que aunque el movimiento no presenta grandes variaciones respecto a los años 2023 y 2024, las fiestas y la temporada estival han provocado un incremento notable en la actividad de la terminal.

“En referencia a 2023 y 2024 no hay mucha diferencia en cuanto a movimiento. Sí, a partir de las fiestas se incrementa la cantidad de micros diarios que salen y entran a Bahía, en un 20 por ciento más o menos. Estamos en un promedio mensual de unos 80.000 diarios. Para diciembre, enero y febrero mantenemos 105.000. En las fiestas tenemos algún adicional de Buenos Aires y la diferencia la hace que los colectivos llegan y salen completos”, explicó Romero.

El funcionario también destacó que destinos como Buenos Aires, Bariloche y Córdoba son los más requeridos por los viajeros durante esta época. “Otro ítem interesante que nos incrementa la salida de colectivos es que después de la culminación de las clases, empiezan a salir a diario dos unidades a Monte Hermoso y Pehuen Co”, añadió.

Además, en relación con los servicios hacia Mar del Plata, aclaró que no se han incorporado adicionales a pesar de la alta demanda: “Tenemos un solo servicio, que antes era El Rápido, y el otro día me preguntaron por una falta de pasajes. Hicimos la consulta y nos explicaron que salen de manera normal, por supuesto que en mayor cantidad que en invierno. Quizás no se consigue en la parte de abajo, que son asientos más cómodos”.

Finalmente, Romero resaltó que el incremento de movimiento turístico se mantiene constante durante todo el verano. Aunque la terminal no implementó grandes cambios en la cantidad de servicios, la ocupación de los colectivos muestra un crecimiento considerable en comparación con las temporadas más bajas del año.