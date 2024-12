Da Silva sobre caso Cantaro: "Es importante que se revoque porque es un delito de corrupción pública"

El fiscal Gabriel González Da Silva destacó la importancia de la decisión del Tribunal de Casación de revocar la absolución del exfiscal Salvador Cantaro, porque "es un delito de corrupción pública".

"Lo que ha ocurrido es muy importante, porque es un delito de corrupción pública y afectaba a la institución del Ministerio Público. No es fácil erigirse en fiscal de un colega. En lo personal pareciera que toda la culpa se me atribuyó incluso en un comunicado que sacó el tribunal. no necesito recordarles la repercusión mediática que este caso tuvo para mi", dijo el fiscal en el programa Nunca es Tarde.

González recibió muchas críticas tras conocerse la decisión del Tribunal Oral Federal en junio del año pasado en la que se absolvía a Cantaro por un error técnico que le atribuyeron, pero que ahora Casación dictaminó que no fue tal.

"Es una reivindicación de la institución y personal respecto de lo que sucedió", agregó Da Silva sobre la decisión unánime de los jueces Carlos Alberto Mahiques, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.

"Lo que dispuso Casación es que se dicte una nueva sentencia. Yo había pedido que se pronunciara sobre el fondo y condenara. Casación entendió que el tribunal ni siquiera se pronunció sobre el fondo. Ahora yo voy a insistir para que la sentencia se dicte rápido, va a depender del Tribunal, pero le voy a estar encima para que esto se decida de una vez por todas", sumó González.