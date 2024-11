Trump se proclamó ganador de las elecciones estadounidenses: "Estamos haciendo historia"

Donald Trump se declaró vencedor de las elecciones presidenciales estadounidenses este miércoles por la mañana, justo después de que los resultados parciales dijeran que había ganado tres estados indecisos clave.

"Este ha sido el mayor movimiento político de todos los tiempos", dijo Trump en su discurso de victoria en el cuartel general de su campaña en Florida, sin que se hayan confirmado aún los resultados oficiales de las elecciones. "Esta es una magnífica victoria para el pueblo estadounidense, que nos permitirá hacer América grande de nuevo", añadió, utilizando el eslogan de su campaña.

Trump calificó su segundo mandato como una "edad de oro" para Estados Unidos y su pueblo, todo ello bajo los cánticos de "USA, USA" de la multitud. Dijo que su partido ayudaría al país a "sanar" y prometió arreglar las fronteras de Estados Unidos, afirmando que él y el Partido Republicano habían "hecho historia" por una razón.

