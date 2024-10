Tras la polémica, el director del Penna explicó cómo funciona el otorgamiento de turnos

Jorge Moyano, director del Hospital Interzonal General de Agudos Doctor José Penna, explicó en LA BRÚJULA 24 de qué manera se entregan los turnos para la atención de pacientes que requieren de atención por distintas patologías. La consulta surgió luego de la polémica originada por acusaciones de quienes hacen responsable a una cadete de dejar sin turnos a los pacientes de dicho nosocomio.

“La disponibilidad de atención de la salud es un tema importante, y es relevante la modalidad; todos los hospitales estamos en un debate sobre si seguimos ofreciendo turnos presenciales, en forma telefónica u online. Ha ganado lugar lo que es virtual pero sabemos que no todas las personas tienen acceso a la conectividad o no manejan con suficiencia los medios digitales”, explicó a "Nunca es tarde", con la conducción de Emanuel Olaya.

Moyano precisó de qué manera funciona la "turnera" en el centro de salud provincial. “Tenemos por mes 11 mil turnos destinados a consultas y prácticas de consultorios externos para toda la Región Sanitaria, sin tener en cuenta consultas intrahospitalarias, como rayos y laboratorio, que son derivados de las propias prácticas. Tenemos en total 90 especialidades”, indicó.

“Se entregan no más de tres turnos de diferente especialidad por persona; nadie se puede llevar más de tres turnos y esos tres turnos tienen que ser de distintas especialidades. No podemos hacer una persecución de los cadetes que sacan turno, que están todos los días. Para retirar el turno hay doble control: en la orientación inicial ya tienen que dar cuenta de la documentación respaldatoria. Ahí se ofrece un número en papel con el que hacen la cola para obtener un turno. No nos consta que se esté modificando ese sistema”, precisó.

Clínica Médica y Ginecología son dos de las especialidades que mayor demanda tienen en el Penna, puntualizó Moyano. “Incorporamos tres dermatólogas en el último año. Teníamos una y hoy son cuatro, porque se amplió mucho la tarea que tienen todos los días. El único otorrino, que trabajaba en la ciudad y la región, se jubiló el año pasado y en este momento no tenemos cubierta esa especialidad”, indicó.

Fuerte aumento de la demanda

Una suba del 30% tuvo en los últimos tiempos la demanda de atención en el Penna a causa de la pérdida de cobertura -por cese, despido o desafiliación- de las obras sociales o prepagas. "Tenemos 12 camas en terapia intensiva y, más allá que reservamos lugar para pacientes sin obra social, muchas locaciones estuvieron cubiertas con personas con cobertura", manifestó Moyano.

“La queja en relación con posibles utilizaciones de la 'turnera' por parte de personas que trabajan de eso es histórica, pero hay momentos donde la gente reclama más. Eso responde a una mayor susceptibilidad en la población que se acerca a los hospitales. Se nota y lo entendemos, buscando mejorar lo que sea posible”, concluyó.