El furioso descargo de Lizy y nueva desmentida a Canosa

Llega una nueva entrega de la periodista Laura Ubfal en el aire del programa "Hora Pico", por La Brújula 24. Lo que hay que saber del mundo del espectáculo lo encontrás en un solo lugar.

Recordá que para saber más de estas cuestiones podés entrar al sitio www.laubfal.com.

Ahora, te acercamos un resumen con todos los títulos salientes abordados por la especialista:

Claudia Elizalde trabajó 12 años con Canosa y la desmiente

Claudia Elizalde, quien fue maquilladora de Viviana Canosa durante doce años, habló con Anamá Ferreira en NET TV y desmintió las acusaciones que la conductora lanzó contra Lizy Tagliani por un supuesto robo. Según Elizalde, la responsable fue una vestuarista llamada Lily, y no la humorista, como se dio a entender en algunas declaraciones públicas. Incluso recordó que en su momento, Canosa había dicho en el programa “Infama” que la denuncia no era contra Lizy, sino contra otra persona, y que solo quería terminar con el tema de la famosa “cucharita”.

Durante la entrevista, Elizalde compartió detalles del prolongado vínculo profesional que mantuvo con Canosa desde 2010 hasta 2022. Reveló que, en un momento, sufrió una situación de tal estrés por parte de la conductora que casi le provoca un ACV. La maquilladora sostuvo que actualmente tiene un juicio en curso con Canosa, producto de esas vivencias y del destrato que asegura haber padecido.

Sobre la acusación a Lizy Tagliani, Elizalde fue contundente: “Eso a Lizy le cayó mal. La acusación era para otra persona, era para la vestuarista. Ella me lo dijo. ¿Vos te pensás que no me lo hubiera contado?”. Aseguró que Tagliani nunca robó nada y que si Canosa la hubiera sorprendido en una situación así, lo habría dicho directamente. “Jamás vi a Lizy robar, por eso me sorprende”, expresó.

Además, explicó que la situación le parece injusta y carente de pruebas. “Para mí es algo incomprobable. Ella no se da cuenta que hay gente que vivió ese momento, como yo. Está sacando algo de adentro que tendría que haber dicho en su momento, pero no de Lizy, sino de otra persona”, sostuvo, en relación al silencio prolongado de Canosa y a su reciente decisión de reflotar el tema públicamente.

A esto se suma que otras personas señaladas indirectamente por Canosa también desmintieron sus dichos. Maia Vittoria explicó que la peluquería en cuestión cerró por razones vinculadas a la pandemia y no por ninguna estafa. Por su parte, Hernán Agustín Hernández publicó un video respaldando esta versión y desvinculando a Lizy de cualquier tipo de engaño o problema económico.

Con estas declaraciones, Elizalde se suma a un grupo de voces que buscan aclarar lo ocurrido en torno a un conflicto mediático que resurgió años después y que volvió a ubicar a Lizy Tagliani en el centro de una polémica que, según estas nuevas versiones, nunca le correspondió.

Furioso descargo de Lizy: “¿Si soy pedófila, por qué permitiste que me den una criatura?”

Lizy Tagliani enfrentó con firmeza las acusaciones que Viviana Canosa habría presentado en su contra en los tribunales de Comodoro Py. Desde la puerta de la radio POP, donde trabaja, la conductora y actriz expresó su indignación ante la gravedad de los señalamientos. “Si vos sabés que yo soy pedófila, ¿por qué permitiste que me den una criatura? Desacreditás el trabajo de toda la gente que me estudió. Ponele que engañé a toda esa gente, ¿el primer día que llevé una solicitud para adoptar no pudiste decir: ‘no le den un nene a este pedófilo’?”, sostuvo visiblemente afectada.

Tagliani también dejó en claro que su lucha por demostrar su inocencia llegará hasta las últimas instancias judiciales. “Por la memoria de mi mamá y del orgullo que va a sentir mi hijo de mí, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, advirtió enfáticamente. En paralelo, Viviana Canosa fue vista ingresando a Comodoro Py junto a su abogado Juan Manuel Dragani, quien aseguró que la denuncia fue presentada de manera anticipada para “preservar las pruebas”.

La conductora también apuntó contra los prejuicios que enfrenta como mujer trans. “Claro, como es travesti seguro se droga, seguro abusa de un menor, y yo no soy nada de eso”, manifestó. Con voz firme y entre lágrimas, Lizy aseguró que no permitirá que se ensucie su imagen pública ni su historial judicial. “Así tenga que quedarme en la calle golpeando casa a casa para morfar, no voy a parar hasta que se sepa la verdad”.

Además, hizo hincapié en que tiene un historial penal impecable y que no descansará hasta probarlo legalmente. “Tengo un antecedente penal impecable y no voy a parar hasta demostrarlo”, sentenció. La disputa judicial se desarrolla mientras crece la repercusión mediática y en redes sociales, donde ambos nombres se convirtieron en tendencia.

Mientras tanto, se aguarda por más precisiones sobre la denuncia presentada por Canosa y sus fundamentos. La polémica, que tomó un cariz profundamente personal y delicado, promete escalar aún más en los próximos días, con nuevas intervenciones legales y declaraciones cruzadas.

A partir de las imagenes de “Infama” solicitan la detención de L-Gante

Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras un violento episodio ocurrido durante la madrugada del domingo. Según imágenes difundidas en exclusiva por el debut del programa Infama, el cantante fue captado peleándose a golpes con su representante, Maxi El Brother, en plena vía pública del barrio porteño de Liniers. Además de la agresión, se registraron daños materiales, ya que testigos aseguran que el artista también pateó varios autos estacionados, lo que derivó en una denuncia vecinal.

Este nuevo conflicto generó que el abogado Leonardo Sigal, quien ya tenía en la mira al músico por antecedentes judiciales, pidiera su detención inmediata. Ante esta situación, Nicolás Payarola, defensor legal de L-Gante, comenzó a redactar un habeas corpus con el objetivo de evitar que su cliente quede detenido tras el altercado.

Cabe recordar que L-Gante fue condenado en diciembre de 2023 a tres años de prisión en suspenso por amenazas coercitivas, en un fallo emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de Mercedes. En ese veredicto, el juez destacó: “Valenzuela tiene una influencia significativa sobre su entorno. Es visto como un modelo a seguir. Se habló mucho de poder en este juicio. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

El magistrado también remarcó que la modalidad de la pena pretendía motivar al cantante a asumir un rol ejemplar ante la juventud que lo sigue. Sin embargo, este nuevo episodio pone en duda la eficacia de la condena condicional y podría modificar su situación procesal si se comprueba que reincidió en comportamientos violentos.

La situación también es llamativa por el vínculo entre L-Gante y su representante, Maxi El Brother. Este último fue uno de sus principales apoyos durante los 100 días en que el artista estuvo detenido el año pasado, acompañándolo diariamente junto a los fanáticos e incluso acercándole comida caliente.

Por ahora, se espera la resolución del pedido de habeas corpus que intenta frenar la detención del cantante, mientras crece la tensión en torno a su figura pública y su futuro judicial. La Justicia podría tomar nuevas medidas en las próximas horas según el avance de la causa.

Recordá que para saber más de estas cuestiones podés entrar al sitio www.laubfal.com.