YPF ratificó el proyecto de GNL en Río Negro en medio de las dudas

Este viernes surgieron novedades que generaron preocupación tanto en Río Negro como en el gobierno nacional respecto al proyecto de Gas Natural Licuado (GNL). La incertidumbre se originó a raíz de información filtrada, que indicaba que la petrolera malaya Petronas tenía serias dudas sobre si seguir adelante con la inversión en el ambicioso proyecto que se impulsa en Sierra Colorada.

En respuesta a esta situación, Horacio Marín, presidente de YPF, intentó tranquilizar los ánimos frente a las especulaciones sobre la multimillonaria inversión. “Si Petronas no continúa, YPF va a seguir adelante”, dijo en una entrevista con El Observador. También destacó: “Es un proyecto que tiene mucho interés, no depende exclusivamente de Petronas. Pueden ingresar otras compañías”. Estas declaraciones buscan dejar en claro que la iniciativa sigue en marcha, incluso si la empresa malaya decide no continuar.

Marín también aclaró que no tiene información definitiva sobre la decisión de Petronas, aunque resaltó la buena relación de trabajo que mantienen. “Es una de las mejores empresas de GNL del mundo y estamos trabajando muy bien con ellos”, comentó. Además, subrayó el interés global que ha generado el proyecto Argentina GNL, afirmando que tiene el potencial de generar exportaciones por 15.000 millones de dólares para 2030, lo cual resultaría en un importante impulso económico para el país.

Por otro lado, señala TN, el presidente de YPF explicó que en esta primera etapa se están enfocando en la ingeniería del proyecto y que, para noviembre, esperan tener los detalles técnicos de los barcos licuefactores. A su vez, mencionó que Petronas tendrá la opción de decidir si continúa o no. “Hay que desdramatizar la situación, son decisiones empresarias”, señaló, en un esfuerzo por restarle gravedad a la posible retirada de la empresa malaya.

Finalmente, tal como informó más temprano La Brújula 24, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, también brindó su respaldo al proyecto: “No tengo dudas de que la planta se va a hacer. Después veremos si es con Petronas o no”. Con estas palabras, quiso transmitir tranquilidad sobre la viabilidad del plan, resaltando que la cuestión radica en los aspectos comerciales y financieros, sin poner en riesgo el avance del proyecto.