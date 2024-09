El drama de Alexis: vive en la pobreza extrema y necesita una silla de ruedas

Cecilia Corradetti / Especial para La Brújula 24 / [email protected]

Alexis tiene 12 años, sufre parálisis cerebral y vive en el barrio Héroes de Malvinas de Bahía Blanca. Su historia es como la de muchos otros niños sumidos en la pobreza extrema de la Argentina. Sin embargo, su realidad parece ser aún más grave por su condición de persona con discapacidad.

Este niño carece de las condiciones mínimas en su hogar, además de no poder acceder al transporte diario para acudir a la escuela especial (va dos veces por semana) y, lo más urgente, necesita reponer su silla de ruedas, que ya no se adapta a sus nuevos requerimientos físicos. La silla actual es vieja, le quedó chica y comenzó a arrastrar sus pies.

Patricia Moreno, mamá de Alexis, pide ayuda a la comunidad

El chico tiene 9 hermanos más (Javier, Camila, Nicole, Evelin, Alan, Agustín, Iara, Owen y Mike) y su mamá, Patricia Moreno, pidió ayuda a través de una vecina porque no tiene teléfono y relató el difícil momento que atraviesa la familia, que reside en la calle Martín Lutero 1375.

“Soy madre soltera. Alexis es el octavo y nació el 4 de abril de 2012 con una parálisis cerebral. Acude a la escuela 509, pero solamente dos días a la semana por falta de transporte. Nos falta de todo, pero principalmente una silla de ruedas adecuada”, indicó Patricia.

La mujer, de 47 años, solo vive con sus hijos menores. Dos están independizados, uno detenido en el penal y una hija de 19 años reside en Buenos Aires.

Una familia que vive en la pobreza extrema

“Alexis depende de mí para todo porque no camina. Suele arrastrarse en el piso y todo es muy difícil porque lavo la ropa en un balde. No tenemos los elementos básicos, tengo que asistirlo para bañarse, comer y desplazarse, pero soy muy menuda de cuerpo y él es pesado. Cada día me cuesta más”, reflexionó.

Patricia aseguró que nunca podrá acceder a la silla de ruedas que su hijo necesita. “Tampoco tenemos suficientes colchones, sábanas, frazadas, toallas, ropa, zapatillas y, por supuesto, alimentos”, enumeró. Los chicos duermen juntos y amontonados, dijo.

Relató que la pandemia hizo que su hijo involucionara. “Fue muy duro para él. Ama ir a la escuela. Ahora el transporte solo lo lleva los lunes y miércoles”, sostuvo.

Cómo ayudar

Quienes deseen colaborar pueden dirigirse al domicilio Martín Lutero 1375, barrio Héroes de Malvinas, o llamar al contacto de Adriana, vecina de Patricia: 291-4230122.