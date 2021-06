Un incendio destruyó su casa y busca con urgencia un nuevo lugar para vivir

Lorena Meunier llora al hacer el recuento de las cosas que perdió la noche del miércoles en un incendio que destruyó la casa donde tenía apenas un mes alquilando. "Lo perdimos todo", repite mientras comenta lo sucedido en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Recuperada de la inhalación de humo y de quemaduras muy superficiales en la cara, agradece la ayuda que ha recibido hasta el momento de varias personas que le proporcionaron ropa, colchones y espera saber de algún lugar donde mudarse con sus cuatro hijos, entre ellos una nena de 1 mes.

"En realidad me quedé sin nada, no puedo pedir ahora nada porque no hay lugar para guardar, me han ayudado con ropa para mi para los chicos, colchones. El que sepa de un lugar, se lo agradezco, así me cobren alquiler, necesito un lugar para vivir", agregó Maunier.

Explicó que el incendio de la vivienda, ubicada en Rondeau al 1600, se produjo por un cortocircuito en una estufa eléctrica en una habitación, que usaba ante la falta de gas en el lugar. El fuego pasó de un acolchado al algodón y consumió rápidamente el lugar con techo de madera.

Maunier logró salvar a sus hijos Tomás de 12 años, Valentina de 16 y Julieta de 18, pero "la pieza de ellos se hizo cenizas". Además, pudo rescatar una heladera que todavía no sabe si anda y un lavaropas.

Para contactar a Lorena Maunier los interesados en ayudar pueden contactarla a los teléfonos 154719013 y 4546441.