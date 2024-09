El bahiense que la rompe cantando y juega en la Stream Jam

“Stream Jam” es la liga de creadores de contenido que es furor y es transmitida por Twitch y YouTube y convoca miles de espectadores. Se juega todos los miércoles y uno de los grandes protagonistas es bahiense.

Se trata de Tomas Arana, cantante de nuestra ciudad en auge y ex jugador de básquet, que integra uno de los equipos y descubrió lo que se vive una vez por semana en el estadio de Obras Sanitarias, nada más ni nada menos que “El templo del rock”.

Es un formato de básquet 3×3 que se juega en una mitad de cancha y en donde podes sumar uno, dos y cuatro puntos por tiro y que gana el primero que llegue a 21 unidades.

“Arana”, como lo conocen en el ambiente del trap de 22 años, visitó los estudios de LA BRÚJULA 24 y en el programa Hora Pico describió lo que se vive en la liga que cuenta con muchas figuras del streaming y cantantes famosos como Duki, Coscu, Leo Montero, entre otros.

“Hay que meterle mucho a las redes sociales, no es hacer música y nada más. Escribo la letra y con algunos amigos nos ayudamos con las melodías, siempre con los amigos más cercanos”, remarcó el bahiense.

“Siempre fui muy amante del rock internacional, ya con ocho años me fui a ver a Kess. Y hago freestyle pero más para mi, no voy a competencias pero me ayuda a ser más creativo. Y también leer me ayuda mucho”, agregó.

Pese a dedicarse al trap, también le gusta el rock y próximamente tendrá alguna incursión con la bachata y alguna colaboración con un artista destacado del momento en otro ritmo.

Algunas de sus canciones