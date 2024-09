Como cada lunes, llega una nueva columna de espectáculos en el aire de La Brújula 24. Laura Ubfal trae los temas salientes en el programa “Hora Pico”. Lo que hay que saber.

Confirmado: Marley va a los Martín Fierro, a una mesa especial

La entrega de los premios Martín Fierro siempre conlleva polémicas, puede sorprender con pedidos de casamiento como el de Matías Alé o declaraciones de amor como la de Marina Calabró, y también discursos intempestivos; pero nunca deja de ser noticia.

Seguramente también lo será esta vez por días la de los premios a los mejores de la televisión que se llevará a cabo el lunes que viene en el Hotel Hilton, con transmisión de Telefe.

Y por estas horas, el presidente de APTRA, Luis Ventura, confirmó que Marley estará presente en la entrega, invitado especialmente a su mesa por Susana Giménez.

El conductor agradeció la nominación de la entidad para su programa “Por el mundo”, que lleva 25 años en pantalla.

Como cada año, Mirtha Legrand y Susana Giménez se ubican en las mesas linderas a cada lado del pasillo central, frente al escenario, y esta vez la conductora de El Trece no contará con la presencia de sus seres cercanos.

Marcela Tinayre, según contaron sus amigas, se subió a un barco para pasear por Ibiza y Juana Viale, no nominada, tampoco será de la partida y al parecer, tampoco Nacho Viale. Mirtha irá con amigos y tendrá a su mesa socios de APTRA, aunque tampoco estará su gran amigo Alejandro Veroutis, encargado de un estreno en España.

En cuanto a Marley, se dudaba de su presencia tras la denuncia que Adrián Molina hizo en su contra, pero se sabe que el conductor fue a la Justicia y puso todos los papeles sobre la mesa para demostrar que no había verdad en cuanto a la minoría de edad del hombre que vive en Miami y con quien reconoce haber tenido relación durante tres años y después como amigo, hasta que se sorprendió con una extorsión.

China Suárez llega a Canadá con una peli inquietante

Junto a su booker, Carito Nolte, China Suárez ya se encuentra en la ciudad de Toronto, en Canadá, como figura invitada por la presentación en competencia del filme “Linda” que protagoniza.

Linda, la ópera prima de Mariana Wainstein protagonizada por Eugenia Suárez con producción de Bourke Films –la compañía de Rodolfo Lamboglia, Juan Lamboglia y Patricio Di Salvio es una coproducción argentina-española.

El filme se presentará en estreno mundial en el programa Discovery del 49º Toronto International Film Festival, que se celebrará hasta el 15 de este mes.

Discovery es una sección del Festival de Toronto en la que el público descubrirá joyas cinematográficas ocultas de todo el mundo. El programa estrena películas debutantes y de segunda temporada de cineastas emergentes, mostrando lo mejor del cine internacional.

EL FUERTE PERSONAJE DE CHINA

Linda, una mujer segura de sí misma, misteriosa y cautivadora, acepta trabajar en una casa adinerada de Buenos Aires. Su encanto despierta una fuerte atracción sexual entre todos los miembros de la familia, lo que deja al descubierto lo frágil que es en realidad su apariencia de felicidad.

Completan el elenco Julieta Cardinali, Rafael Spregelburd, Minerva Casero, Felipe Otaño y Agustín Della Corte.

María Julia Olivan enojada con quienes hablan mal de las hijas de Lanata

En estos casi tres meses de internación de Jorge Lanata se alzaron voces a favor y en contra de la interna familiar del periodista, y en este domingo María Julia Olivan habló en “Teamubfal” sobre la indignación que le provoca escuchar hablar a ciertos comunicadores sobre las hijas del periodista.

“Conozco a Barbi desde sus 12 años y a Lolita desde que nació” dijo Olivan, indignada por dichos contra las hijas de Lanata con Andrea Rodríguez (su productora periodística en radio y TV) y Sara Stewart Brown (Kiwita, quien donó un riñon para salvar su vida), madres respectivamente de las chicas.

Lo que refirió María Julia es el amor de Lanata por sus hijas y es por eso que marcó que el periodista estaría muy dolido si escuchara lo que se habla de ellas.

En este domingo nos enteramos de que si bien Lanata sigue internado, habló con su hija mayor y le dijo que obviamente está harto de estar en el Hospital Italiano, en terapia intensiva y se mostró quejoso, pero con muchas ganas de salir adelante.

Si todo avanza sin complicaciones, llegará el traslado de Lanata al Instituto de Rehabilitación Santa Catalina, de la calle Catamarca, en el barrio de Montserrat de esta Capital, donde comenzaría el proceso de cuidados y tratamiento con todas las terapias a disposición para recuperar masa muscular, movilidad, la voz y demás problemas causados por la larga internación.

