La columna de la Ubfal: Flor Peña, la elegida para conducir el Cantando

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, sintetizó las novedades más salientes del ambiente de los famosos, en su tradicional columna en el programa “Hora Pico”.

“Florencia Peña será la conductora del Cantando 2024, pese a que seguirá con el teatro en Mamma Mía. Se confirmó que Cristian U será uno de los participantes. Está contento, seguramente el hecho de ser parte de nuestro programa de los domingos. A diferencia de Paula Chaves que evidentemente no quiere trabajar, pese a ser solo tres meses”.

“Esta noche Telefé pasará el especial que hizo días atrás Cris Morena en Olga. Emitirá lo mejor porque fueron seis horas en total. Veremos cuánto mide, porque en realidad un viernes en ese horario, tal vez, los números del rating no sean tan altos porque suele bajar el encendido. Fue muy lindo así que seguramente el público va a acompañar”.

Una noche inolvidable se vivió en @olgaenvivo junto a las personas que marcaron nuestra vida 🥹



¡Sigamos viviendo el #CrisMorenaDay! 🌈 Hoy a las 21:45hs por Telefe 📺 pic.twitter.com/DN66cej4Cp — telefe (@telefe) August 30, 2024

“Tomás Yankelevich es uno de los que habló sobre la denuncia a Marley y todos los que conocen a él, en líneas generales, lo están apoyando. Además, las pruebas aportadas son importantes. Ahora solo queda que la Justicia sea la que dirima la situación, no es un tema de opinión, acá entran en juego los datos. Esto no pasa por el ‘le creo o no le creo’.

