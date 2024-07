La historia del “despertólogo ambiental” que junta colillas de cigarrillos para limpiar las playas

Gastón Caminata, conocido como el “despertólogo ambiental” de Pinamar, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la contaminación. Juntó más de un millón de colillas de cigarrillos de las playas de su ciudad, que ahora exhibe como obras de arte.

Aunque su trabajo no se limita únicamente a la recolección de residuos, porque también fue fundamental en la implementación de ordenanzas municipales que prohíben el uso de bolsas plásticas y sorbetes. Y plasma todo en las redes sociales.

El activista, que esta mañana habló en el programa “Hora Pico”, emitido por La Brújula 24, afirma que “reciclar es perder” y aboga por una vida más sencilla, promoviendo un cambio cultural hacia la reducción de desechos.

Además, planea llevar su misión ambiental más allá de las fronteras de Argentina, con proyectos previstos en Miami y México. Sueña con que figuras influyentes como Lionel Messi se unan a su causa.

En plena labor, Caminata contó hoy que está terminando una serie de carteles. “Acá en Pinamar tenemos 21 kilómetros de playa, y hay varias ordenanzas. No se puede andar en auto, tampoco se pueden usar sorbetes y vasos plásticos, ni bolsas de plástico. Y son playas libres de humo. Pero una señora en el verano me dijo que ella estaba fumando y que no veía ningún cartel que se lo prohibiera, y tenía razón”.

A sus casi 54 años, Caminata sostuvo que “yo vivo frente al mar, en Ostende, y teníamos maderas de un restaurante que tuve en Pinamar, pero cerramos en Pandemia. Y en toda la parte del techo de afuera hicimos un gran mueble con 56 bidones de 20 litros de agua, llenos de colillas”.

“La pregunta más frecuente que nos hacen desde que arrancamos con todo esto es qué hacemos después con las colillas. Y respondemos que tratamos de hacer arte y que, de paso, la gente tome consciencia cuando las ve”, consideró.

En ese sentido, contó que por el momento lleva juntadas 1.288.000 restos de cigarrillos.

