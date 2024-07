Cómo se juegan las fases decisivas del Federal A

Este lunes se realizó el sorteo de la segunda fase del torneo Federal A. Villa Mitre jugará en Mar del Plata, mientras que Olimpo tendrá fecha libre. Pero además de conocer los rivales para el nonagonal, también está todo definido para la tercera fase.

La primera fecha de la Zona A, que será un nonagonal a ocho fechas todos contra todos, quedó de la siguiente manera: Gutiérrez (Mendoza)-Argentino (Monte Maíz), Ciudad Bolívar-Camioneros, Santamarina (Tandil)-Germinal (Rawson), Kimberley (Mar del Plata)-Villa Mitre y con Olimpo libre en esta jornada.

Además, el clásico bahiense se disputará el 18 de agosto en el estadio Roberto Carminatti, cuando el aurinegro reciba a Villa Mitre por la quinta fecha.

En esta segunda fase se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a una rueda (dentro de su zona), en partidos de ida solamente, iniciando con puntaje cero (0) todos los participantes.

Mientras que clasificarán a la tercera fase el primero y segundo de cada zona, un total de cuatro clubes, donde se medirán el 1 v 2 en partidos de ida y vuelta, definiendo como locales los que se queden con los primeros lugares. Además, si el global termina empatado tras los 180 minutos, avanzará el que haya finalizado como primero de la zona.

Por último, el partido definitorio será en cancha neutral jugando 90 minutos. En caso de empate habrá directamente penales, y el ganador conseguirá el ascenso a la Primera Nacional (segunda categoría del fútbol argentino) y el perdedor irá a la tercera fase de la Reválida.

FASE CAMPEONATO

ZONA A

Fecha 1 (21 de Julio)

Santamarina vs. Germinal

Gutiérrez vs. Argentino

Bolívar vs. Camioneros

Kimberley vs. Villa Mitre

LIBRE: Olimpo

Fecha 2 (28 de Julio)

Villa Mitre vs. Bolívar

Camioneros vs. Gutiérrez

Argentino vs. Santamarina

Germinal vs. Olimpo

LIBRE: Kimberley.

Fecha 3 (4 de Agosto)

Olimpo vs. Argentino

Santamarina vs. Camioneros

Gutiérrez vs. Villa Mitre

Bolívar vs. Kimberley

LIBRE: Germinal.

Fecha 4 (11 de Agosto)

Kimberley vs. Gutiérrez

Villa Mitre vs. Santamarina

Camioneros vs. Olimpo

Argentino vs. Germinal

LIBRE: Bolívar.

Fecha 5 (18 de Agosto)

Germinal vs. Camioneros

Olimpo vs. Villa Mitre

Santamarina vs. Kimberley

Gutiérrez vs. Bolívar

LIBRE: Argentino.

Fecha 6 (25 de Agosto)

Bolívar vs. Santamarina

Kimberley vs. Olimpo

Villa Mitre vs. Germinal

Camioneros vs. Argentino

LIBRE: Gutiérrez.

Fecha 7 (1 de Septiembre)

Argentino vs. Villa Mitre

Germinal vs. Kimberley

Olimpo vs. Bolívar

Santamarina vs. Gutiérrez

LIBRE: Camioneros.

Fecha 8 (8 de Septiembre)

Gutiérrez vs. Olimpo

Bolívar vs. Germinal

Kimberley vs. Argentino

Villa Mitre vs. Camioneros

LIBRE: Santamarina.

Fecha 9 (15 de Septiembre)

Camioneros vs. Kimberley

Argentino vs. Bolívar

Germinal vs. Gutiérrez

Olimpo vs. Santamarina

LIBRE: Villa Mitre.