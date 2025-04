El desgarrador relato de Lucas, hijo del Loco Gatti

Lucas Gatti, hijo del histórico arquero Hugo Orlando Gatti, compartió un conmovedor testimonio tras la muerte de su padre este domingo a los 80 años. En diálogo con los medios, Lucas recordó que más allá de la fractura de cadera que sufrió el Loco en febrero, el verdadero golpe lo recibió ocho meses atrás, cuando falleció su esposa. “Mi padre se fue el día que murió mi madre”, afirmó con visible emoción, revelando que, desde entonces, su estado anímico nunca volvió a ser el mismo.

En la puerta del hospital Pirovano, donde el exarquero de Boca Juniors pasó sus últimos días, Lucas agradeció la atención médica recibida: “Él estaba en paz, ha peleado hasta el último momento. Junto a mi hermano aprovecho para agradecerle al Hospital Pirovano, han hecho todo. Era una persona fuerte y lo ha demostrado”. También explicó que la familia decidió quitarle el respirador mecánico en sus últimos días debido a una neumonía bilateral y fallos cardíacos y renales. “Se llega a un punto en donde alargar el sufrimiento no tiene más sentido”, expresó con honestidad.

Sobre los últimos meses de vida del Loco, Lucas relató que su padre sufrió una fractura de cadera tras un accidente en la calle, lo que lo llevó a ser internado. Sin embargo, recalcó que lo más difícil comenzó con la pérdida de su madre: “A partir de ese día, ya no era Superman. La caída fue una anécdota, la razón por la cual entró al hospital. Todo arranca con un estado anímico. Ese día, prácticamente, también había muerto él”.

Visiblemente conmovido, Lucas habló de la faceta más íntima y menos conocida del arquero: la del padre y esposo. “Estos tipos no se explican, salen uno cada tanto. Como era arquero, era padre; y como era padre, era marido. Un tipo diferente. Lo llamaban 'loco', 'polémico', pero era un genio. Nunca vi un tipo con tanta intuición. Así era en casa también”, recordó.

También se refirió a la personalidad de su padre y al legado que deja: “El mensaje más grande que dejó es que él nunca se preocupó por lo que había que decir o no. Decía lo que pensaba, te guste o no. Eso no ocurre mucho hoy... Ese es un valor que no tiene precio. Siempre fue un tipo muy legítimo, muy puro”. Según Lucas, su autenticidad era tan poderosa como su figura pública.

Finalmente, Lucas concluyó con una frase que resume el impacto que su padre dejó tanto en el fútbol como en la vida de su familia: “Él fue el marketing puro cuando el marketing no existía. El mundo del fútbol lo va a recordar como un tipo que cambió todo”.

Con información de TyC