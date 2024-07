Liberman anunció que la obra de El Cholo entró en una “lista de prioridades”

El Ministerio de Economía de la Nación determinó un listado de 376 obras públicas que considera prioritarias y por lo tanto se ejecutarán en un plazo de hasta 36 meses con una inversión estimada de 2.827.970 millones de pesos.

De este modo, algunas de las que habían comenzado se puedan terminar. Esto hizo que cada gobierno provincial, intendentes o referentes locales enviaron su solicitud a Guillermo Francos (Jefe de Gabinete de Ministros) para que se puedan concluir, muchas de ellas con años de demora.

Ese fue el caso de Oscar Liberman solicitó que se concluya la siempre demorada Paso Urbano (El Cholo): “Desde el momento en el que supimos de esta posibilidad, junto al concejal Mauro Reyes empezamos a insistir para que se destrabe la situación. Esta semana apareció en el listado, pero ahora viene la parte más difícil porque una de las condiciones era que tenga el 85% y ésta tiene el 44%”.

“Se va a hacer, aunque no será de las primeras porque los estudios de actualización de valores es mayor. Para nosotros es una satisfacción porque dejar las obras sin hacer cuando tenían nivel de avance era una locura y retomarlas poniendo en riesgo el equilibrio fiscal y la inflación también lo era. Se buscó algo intermedio porque se llegó a esto por tres gobiernos que administraron mal y no se avanzó. Esta obra tendría que haber terminado hace muchos años”, sintetizó Liberman, en LA BRÚJULA 24.

Asimismo, sostuvo que “esto depende del ministerio de Economía de la Nación y el listado está en la secretaría de Obras Públicas. La cantidad que quedaron inconclusas son muchísimas en todo el país, por eso lograr colocar a la de El Cholo es muy importante, inclusive al no cumplir con aquel requisito del porcentaje de avance”.

“No está estipulado cómo será el financiamiento, alternativamente analizábamos un esquema público-privado, pero apareció esta iniciativa. La idea es que se resuelva de manera sustentable porque acá se resuelven errores anteriores, pero a futuro debemos pensar en seguir creciendo, teniendo un déficit de infraestructura enorme”, resaltó el economista libertario.

Consultado respecto de la importancia de este tipo de gestiones, fue aún más allá: “Cuando uno observa los accesos de la ciudad no distingue el cordón del asfalto o no ves las luces, eso no te convierte en atractivo para recibir inversiones. Este primer paso de regularizar lo anterior no debe quedar ahí para que el Estado y lo privado estén a la altura en lo sucesivo. Hay que salir de los casos particulares”.

“Terminar la obra de El Cholo implica un enorme monto de dinero y algo de lo que retrasa es que se tiene que estimar el tiempo que va a demandar, más allá del dinero. A todos nos interesa que a Bahía Blanca le vaya mejor, no importa el puesto que uno ocupe o cuál es su ideología”, finalizó Liberman.