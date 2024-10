"Estamos convencidos de que Verna actuó en legítima defensa"

Ariel Zara, uno de los abogados de Domingo Faustino Verna, el hombre que acribilló a su nieto en la puerta de la casa ubicada en Cobián al 600, palpitó esta mañana en LA BRÚJULA 24 minutos antes del comienzo del juicio por jurados que comienza hoy y finaliza este viernes.

"Después de esperar largamente, llega el juicio por jurados, que es un derecho del imputado y que él mismo decidió ejercer. Estamos convencidos que actuó en legítima defensa, entendemos que es la conclusión más lógica y razonable de las circunstancias que rodean los hechos y todo lo que determina la prueba", sostuvo Zara, en su charla con el periodista Germán Sasso y el fiscal Christian Long.

Luego, agregó que "nosotros tenemos nuestra postura, el tema es ver cómo se evalúa la legítima defensa, no se puede evaluar con el diario del lunes, en la tranquilidad donde no corre peligro la vida y siempre habría una alternativa mejor. Hay que evaluarla en las circunstancias en las que tuvo que defenderse".

"En estos dos años junto a mi colega con el que ejercemos su defensa hemos construido un vínculo con Verna y su familia, él está destruido emocionalmente, está bajo tratamiento psicológico cuando nunca había pisado un consultorio. Vamos a acreditar en el juicio que nunca dijo 'al fin maté a esta lacra'. La situación en la que está no se la desearía ni a su peor enemigo", exclamó enfáticamente, en otro tramo de la entrevista radial.

Consultado respecto de la conducta del imputado, Zara afirmó: "Él decidió salir minutos después pensando que Brian ya estaba dentro de la casa de su madre y con su novia. Sale porque la bicicleta en la que hace los mandados estaba en el patio de entrada de la casa y que ni siquiera era de él. No salió para matarlo, en todo momento, Verna evita el enfrentamiento y así fue hasta la última instancia".

"Hay fotos y un testimonio fundamental que es el de Marta, la esposa de Verna, que es calificado porque es la única persona que estuvo presente en todo momento. Él usó el arma porque era su último recurso, antes estuvo intentando frenar el portón por las patadas que le pegaba su nieto. Desde el punto de vista legal es un caso interesante, aunque humanamente es terrible", describió el letrado.

No obstante, sumó: "Los disparos, que fueron cinco, se dieron en tres segundos y son parte de la pulsión de defensa desatada contra un agresor contra el que estaba en desigualdad no solo desde el punto de vista físico. No tiene sentido que si el nieto era maltratado por el abuelo, siguiera viviendo con él".

Por último, luego de admitir la disfuncionalidad de la familia en cuestión, mencionó que "la autopsia señala que en el tercer o cuarto disparo recién cae, algo que incluso se ve en el video. Usó un arma que no es eficaz para la defensa".