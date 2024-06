Copa América: la Selección entrenó y Scaloni despeja las incógnitas

Faltan solo tres días para el comienzo de la Copa América y la Selección argentina intensifica los entrenamientos con el objetivo de llegar de la mejor manera al debut ante Canadá, que será el jueves a las 21. En el entrenamiento de este lunes por la tarde, el entrenador Lionel Scaloni comenzó a despejar algunas de las dudas que mantiene en relación al equipo titular que pondrá ante el conjunto norteamericano.

El domingo por la tarde el equipo ya había tenido su primera práctica en Atlanta, ciudad en la que hará su presentación en el certamen. Las tareas se realizaron bajo la lluvia y no dejaron entrever la posible formación que pondrá el DT el jueves.

Lo positivo es que todos los jugadores están sin molestias físicas y a disposición. Las principales dudas por estas horas están en el mediocampo y en la delantera.

Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul son fijas y, de no mediar inconvenientes, Enzo Fernández se les sumará en el medio. El volante del Chelsea viene de una reciente operación por una hernia inguinal y su vuelta a la actividad se produjo en los amistosos ante Ecuador y Guatemala. Esta falta de ritmo no sería un impedimento para que pueda estar desde el arranque. El cuarto lugar en ese sector aún no tiene un nombre: podría ser Giovani Lo Celso o Nicolás González.

Lionel Messi será titular ante Canadá y la duda en ataque es la misma que el DT ha tenido en los últimos tiempos: Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Se espera que después de la práctica de este lunes haya más certezas que incógnitas sobre el posible equipo con el que Argentina comenzará la defensa del título obtenido en la edición de Brasil 2021.

Cronograma de entrenamiento de la Selección argentina por la Copa América

18 de junio

17.30 – Entrenamiento (cerrado)

19 de junio

15.30 – Conferencia de prensa de Scaloni con un futbolista a confirmar en estadio Atlanta United.

17.30 – Entrenamiento (15 minutos iniciales abiertos a los medios que posean acreditación oficial Conmebol Copa América)

Copa América 2024: dónde se podrán ver los partidos de la Selección argentina

Los partidos de la Selección argentina se podrán ver en vivo por televisión a través de DSports, TV Pública, TyC Sports y Telefé.

Fuente: TN