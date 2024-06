Desgarrador relato del abuelo de un chico asesinado por dogos en un campo

Luis no tiene consuelo. Su nieto murió días atrás luego de agonizar a raíz del ataque de cinco perros en un campo de Saavedra. En LA BRÚJULA 24, expresó su dolor no solo por lo sucedido aquel 14 de mayo en la estancia Los Cerritos, sino también porque asegura que en el pueblo “quieren tapar todo”.

“Brian estuvo más o menos dos horas tirado en el campo hasta que lo fueron a rescatar. Fueron 15 días internado en Pigüé en terapia intensiva, luego lo trasladaron a La Plata en avioneta por la gravedad de las heridas donde terminó falleciendo”, resaltó, en su paso por los estudios de la emisora.

Y denunció que “recién le entregaron el cuerpo a mi hijo recién el sábado a la mañana, donde lo velaron. Estoy jubilado y quería que esto se haga público. Está todo tapado en Saavedra, solo los bomberos se portaron más que diez puntos”.

“Tenía 18 años, estaba empezando a trabajar en el campo en el que, según me dijeron, fue atacado, en Colonia San Martín. Mi nuera y mi hijo están sufriendo, no pudieron llevar a otro de sus hijos de siete años al cementerio”, afirmó, en otro tramo de la entrevista radial.

Por último, Luis sostuvo que “eran dogos que los tenían para cazar chanchos. A Brian lo velaron a cajón tapado. Nadie me quiere decir nada, pero me tengo que tranquilizar. Mi nieto venía siempre a visitarme, ahora no va a venir más”.

El chico había sido trasladado por los propios familiares al hospital local, con pronóstico reservado, para recibir las primeras curaciones.