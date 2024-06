Los Pumas 7’s vencieron a Nueva Zelanda y jugarán la final en Madrid

Los Pumas 7’s derrotaron a Nueva Zelanda 21-14 en la tercera jornada de la Gran Final en Madrid. Ahora, el equipo argentino se prepara para enfrentarse a Francia en la final, programada para las 15.26.

El camino hacia esta victoria incluyó triunfos sobre Australia (14-5), Francia (26-12) y Gran Bretaña (31-5), consolidando su dominio en el Grupo A.

Los All Blacks 7’s empezaron con buen pie, y tras una salvada espectacular de Santiago Mare, Joe Webber abrió el marcador para los neozelandeses. Sin embargo, Los Pumas no se quedaron atrás. Matteo Graziano, entrando por Luciano González Rizzoni, igualó el marcador y Joaquín Pellandini acertó la conversión. Justo antes del descanso, Moses Leo adelantó a Nueva Zelanda, pero Graziano, con su segundo try del partido, dejó el marcador empatado 14-14 al medio tiempo.

En la segunda mitad, los dirigidos por Santiago Gómez Cora se mostraron superiores. Graziano, en una actuación memorable, completó su hat-trick y Pellandini añadió la conversión. En los últimos minutos, la defensa argentina se mantuvo sólida. Rodrigo Isgró, considerado el mejor jugador del mundo, interceptó una pelota crucial, asegurando así el pase de Los Pumas a la gran final.

