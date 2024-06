Duki hizo historia en Madrid con un épico show ante un Bernabéu colmado

En Buenos Aires y en Madrid se habló hasta el hartazgo de lo histórico de este show. Y había que cumplir las expectativas. Duki transformó el Bernabéu en el patio de su casa, celebrando no solo la música urbana, sino toda la riqueza de la música argentina.

Tras el monstruoso éxito de Taylor Swift, la vara estaba altísima. Sin embargo, desde temprano se sintió un aire de día inolvidable en los alrededores del estadio. Con ambiente de partido mundialista, cánticos y miles de camisetas argentinas en un mar de españoles y latinoamericanos, la expectativa se elevaba al máximo.



A las 21:30 en punto, “Rockstar” dio inicio a una noche mágica. 65.000 personas vibraron con la energía de un auténtico público argentino, pogo incluido. La escenografía lunar, con montañas y niveles diversos, ofreció una lección magistral en producción: pantallas deslumbrantes, fuego y un concepto visual digno de una estrella global.

El setlist fue una montaña rusa emocional de 32 canciones convertidas en himnos. Junto a Duki, Nicki Nicole, Rei, YSY A, Neo Pistea, Lucho SSJ, C.R.O, WEST DUBAI, Jhayco y Emilia Mernes, con beso incluido, subieron al escenario, sumando más brillo a la noche.





Entre el público, también hubo un desfile de celebridades: Lali, La Joaqui, Acru, Seven Kayne y BM, así como los jugadores de la selección argentina de básquet, Facu Campazzo, Patricio Garino y Gabriel Deck, no quisieron perderse el espectáculo.



“Todo esto no es trabajo de uno solo. Hay familia, productores y compañeros artistas. Y si no fuera por ustedes no estaría acá. Desde chiquito uno quiere cambiar el mundo, y ésta es mi manera. ¡Un aplauso para ustedes, diablos del mundo!”, expresó, emocionado, el trapero argentino.

La noche culminó con una sorpresa de altura: Bizarrap se unió para interpretar “Malbec” y su famosa session. El cierre perfecto llegó con “She don’t give a fo”, dejando una huella imborrable en el Bernabéu.

