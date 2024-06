Los Pumas 7’s se impusieron ante Francia en la gran final de Madrid

En la segunda jornada de competencia en Madrid, Los Pumas 7’s lograron una contundente victoria sobre Francia, imponiéndose con un marcador de 26 a 12. Con esta actuación estelar, se preparan para enfrentarse a Australia a las 16:17, con miras a asegurar un lugar en las semifinales.

Desde el inicio, Los Pumas 7’s mostraron un juego sólido y dominante. Tras una intercepción clave, Tobías Wade abrió el marcador en Madrid. En una primera etapa con gran despliegue, Germán Schulz finalizó una espectacular jugada colectiva de los dirigidos por Santiago Gómez Cora.

En la segunda mitad, el equipo argentino mantuvo su ritmo arrollador contra los franceses. Luciano González Rizzoni sumó el tercer try del partido, y Joaquín Pellandini convirtió las tres anotaciones.

Francia intentó recuperarse con un try de Nelson Epée y la entrada de Antoine Dupont, pero Rodrigo Isgró aseguró la victoria con su propia conquista. Epée logró un segundo try en la última jugada del partido, pero no fue suficiente para cambiar el destino del encuentro.

Con información de ESPN