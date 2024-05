Marengo contó que la ex esposa de su novio la incomoda hace 10 años

Una montaña de años, con miles y miles de situaciones compartidas, con alegrías mayúsculas y sinsabores agrios. Todo, pero absolutamente todo ha experimentado Rocío Marengo al lado de su novio Eduardo Fort, ese hombre con el que comparte la vida hace más de diez años.

Uno de los ejes más sensibles de esta extensísima relación se centra en la influencia de Karina Antoniali, la ex esposa del empresario y madre de sus hijos. La famosa ha contado, en diversas ocasiones, que la mujer ejecuta ciertas intromisiones a la pareja, principalmente con reclamos económicos.

La trama de esta tirantez siempre se erigió en un objeto de interés y ahora la bahiense se animó a iluminar un montón de secretos, los que describió en su visita al ciclo de streaming de Ángel de Brito en la plataforma Bondi. Ahí, la blonda disparó: “Yo lo que voy a decir es lo siguiente. A mí los archivos me respaldan. En todas las peleas el tiempo demostró que soy una mina que se puede equivocar pero soy buena y digo la verdad”.

En cuanto a las razones por las que supuestamente Karina la fastidia y la persigue hace añares, Marengo aseguró: “A mí que no me busquen. Me cansé de fingir demencia. Yo todas las semanas recibo cartas documento. No a mí, pero a mi pareja le llegan cartas documento y amenazas y yo no voy a dejar pasar ni una más”.

Se cansó

En ese plan de confesiones, Rocío sacó a la luz una situación muy particular de Antoniali: “Después de 10 años piden platos y un cuadro. ¡Dejame de joder! ¿No tenés para comprar platos? ¡Dejá vivir a la gente! Ya te separaste. ¡Basta! Ya está flaca, te los compro yo. Es más, este fin de semana voy a ir y los voy a romper para que dejen de ser tema”.

Cuando Ángel le recordó que Karina le exigió que no la nombrara públicamente, Marengo explotó con una especie de amenaza: “Y sí, porque no le conviene, a nadie le conviene que yo hable… Yo si trabajo en los medios, hablo con la verdad y no tengo nada que ocultar a la que no le conocen nada es a vos”.

Y para culminar, la ex MasterChef admitió un supuesto modus operandi de la ex de Fort: “Es mucha presión. Edu está todo el tiempo con abogados. Si no es una cosa es por otra. Llegan todo el tiempo amenazas. El otro día estuve por ir a hacer una denuncia…No soporto más. ¡No cuido más a nadie y quien hace las cosas que se haga cargo!”.

Fuente: LB24 / Paparazzi.