Mazzocco le respondió a Marengo tras acusarla de extorsión

La conductora dio una nota para Socios del Espectáculo (El Trece) y consultada por los dichos de la modelo, expresó: “Es lamentable lo que dijo. No comprendo, está diciendo una cosa que no es”.

Sobre la supuesta pauta que le pidió a Eduardo Fort, Karina Mazzocco explicó: “Yo me comuniqué con la compañía y le hice una propuesta comunicacional, una propuesta de acompañamiento con sponsoreo publicitario que existe en todos lados. No era par mí, era para acompañar la carrera deportiva de mi hijo. Se lo ofrecí a otras empresas, muchas dijeron que sí y otras no me respondieron, como es el caso de Felfort”.

“Me sorprendió mucho el posteo de Rocío, lamento que se haya tomado esta situación personal. Porque hace el posteo cuando estábamos desarrollando su historia en A la Tarde (América TV)”, sumó sobre las declaraciones de Marengo.

Respecto a la denuncia de extorsión que hizo la modelo, la conductora manifestó: “Puede iniciar las acciones legales que sean, yo no tengo injerencia en su historia familiar. No tengo nada que ver con eso. Jamás extorsionaría a nadie, me parece una palabra muy fuerte y oscura”.

Qué pasó entre Marengo y Mazzocco

Rocío Marengo se hartó de Karina Mazzocco y compartió un tremendo descargo en la red. “Llamó a mi pareja y le pidió pauta”, la acusó.

La modelo explotó contra la conductora por haber hablado de su maternidad en reiteradas oportunidades y porque en las últimas horas la mencionaron a raíz de una comunicación con su media hermana, Patricia Banegas.

“No me digas que empezó Karina Mazzocco y ya está hablando de mí. Tengo puesto América y escuché ‘Rocío Marengo’. No me digas que la conchuda empieza el programa hablando de mí. En el primer programa ya me está dando. Amor, te voy a tener que dar pauta. Voy a mirar tu programa”, sentenció Rocío Marengo.

“Jajaja, Kari, tan caliente estás porque no te habilité la pauta. ¿Querías platita de la fábrica de la familia de mi pareja? Criticame y defenestrame, no me jodés. ¿A vos te jode que no te dieron pauta?”, disparó picante en alusión a la empresa familiar de la que forma parte Eduardo Fort.

“Quiero saber la definición de extorsión porque, yo no sé si aplica para esto, pero la verdad es que Karina Mazzocco le mandó un audio pidiéndole pauta a mi pareja. Obviamente, yo estaba al lado y le dije ‘de ninguna manera. Esta señora es la que está en A la tarde y que se metió con mis óvulos y con mi infertilidad’. Yo le dije que no te dé ninguna pauta, flaca”, siguió.

“Y ahora me estás haciendo mierda en un programa, hablando sin saber, metiéndote con una familia que no es del medio, porque yo sí soy del medio, metete conmigo. ¿Pero sabés qué? Estoy harta de que se me suban todas a mis espaldas. Te juro que estoy sorprendida. No pensé que mi carrera había sido tan potente, que tengo un nombre del que se genera como una red”, concluyó molesta Rocío Marengo.

Fuente: LB24 / Perfil.