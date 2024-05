Crimen en Buratovich: “Se abrió una caja de pandora”, afirmó Viego

El fiscal Jorge Viego explicó esta mañana en LA BRÚJULA 24 la tarea del Ministerio Público en el marco de la investigación por el crimen de Sebastián Iván Macheroni, ocurrido en Mayor Buratovich, por el cual fue detenido un sujeto de nacionalidad paraguaya que luego recuperó la libertad, a raíz de la declaración del hermano de la víctima que primero lo incriminaba directamente con el hecho y luego rectificó sus dichos al decir que la Policía lo apretó para acusar a Wilson Abel Cardoso Lopez.

“Lo primero que quiero aclarar es que lo que se le imputó a Wilson no fue que haya sido el autor del homicidio. Acá hubo un robo de plantas de marihuana y en ese marco hubo una muerte con el uso de arma de fuego. Nosotros sabíamos que él no había disparado, lo imputamos por la participación de un robo que terminó con un fallecido. La esposa de la víctima nos contó que cuando sorprendió a la persona que le disparó, el fallecido le decía ‘quién sos’ y a Wilson lo conocía”, resumió Viego, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y añadió: “La detención se produce por algo fundamental. Un hermano lo vio correr en cercanías al hecho con plantas de marihuana, describió la ropa con la que estaba, nos hizo un recorrido y hasta hace referencia que se le cayó un gorro en el trayecto. No nos quedamos con eso solo, pedimos que se releven esas cámaras y lo encontramos a Wilson con esa ropa. Citamos a declarar a personas que coincidían con la indumentaria, pero las características de quien disparó eran diferentes, incluso en su fisonomía”.

“La detención era viable pero, cómo se puede desconfiar de la declaración del hermano de la víctima. Lo pueden haber presionado, pero es difícil que se pueda llegar a mentir así. Es una situación atípica. Se subió con personal de la DDI y no les dijo nada a ellos de la mentira que estaba llevando adelante. La propia familia lo presionó porque parecía atípico que haya declarado algo así en el homicidio de su hermano. Puede ser que lo hayan apretado, pero es atípico que alguien se preste a eso. Sin embargo, el ser humano tiene comportamientos que no se explican”, aseguró, en otro tramo de la nota radial.

No obstante, el fiscal aclaró: “Wilson vino a declarar, asesorado por su abogado y nos dio pautas del horario en el que entró a la casa y manifestó que enfrente de su domicilio hay una cámara de seguridad. Observamos las imágenes y la prueba se empezaba a confirmar para el otro lado, más allá de que podría haber salido por el patio trasero. Se ha incorporado la prueba y no la escondemos porque somos objetivos, la versión del hermano no se iba a poder sostener por la evidencia recolectada en la investigación”.

“Si uno usa la lógica, resultaría más creíble que lo hayan apretado, lo raro es que se haya dejado apretar. La causa tuvo derivación, con la participación de menores y personas que negaron la participación de Wilson. Cómo no se podía, con semejante indicio, pedir la detención de una persona, lo raro es lo que pasó con el hermano que haya sido apretado y guarde silencio ante semejante hecho”, comentó, promediando el testimonio.

Y cerró reflejando: “La nota de color es que no es un testigo cualquiera desvinculado afectivamente de la víctima. Se abrió una caja de pandora con todo esto que se descubrió. Hasta la familia está tan sorprendida como nosotros, nos hablan del temor que tiene, que quedó afectado por la muerte de su papá y le tiene miedo a la Policía. Uno no compra cualquier pescado podrido para pedir una medida de este tipo. Es muy grave lo que dice que sucedió, hay que ir hasta las últimas consecuencias. El crimen está bien encaminado, estamos próximos a terminar de resolverlo”.