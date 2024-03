A 10 años de la muerte de Daiana Herlein: la impactante revelación de su madre

Hace 10 años, Daiana Herlein, de 16 años, murió tras ser golpeada por una rama en el Parque de Mayo. Su madre, Lorena Zerneri, conversó con La Brújula 24 sobre cómo ha sido su proceso para sobrellevar la pérdida de su hija, la lucha que emprendió e hizo una revelación personal sobre los días posteriores a su pérdida.

“El esfuerzo y la lucha por sobrellevar el dolor creo que no se van a terminar nunca. Uno va transitando por distintas etapas. Al cabo de 10 años ya no es lo mismo que los primeros años o el primer tiempo que era una desesperación. Todo esto va cambiando con el tiempo y uno se va aplacando un poco, pero no hace que se calme el dolor”, señaló en el programa Nunca es Tarde.

Luego de una década el balance que hace Zerneri es que “luchamos muchísimo porque haya cambios y por la justicia. Creo que las cosas que pasaron buenas y positivas son muy pocas o por lo menos en relación a lo que nosotros luchamos. Yo no estoy conforme ni con la justicia y ni con el tema de la corrupción, que es un poco una utopía, porque creo que es algo que no se va a terminar nunca, ni acá específicamente en Bahía Blanca ni en el mundo. A mí me tocó luchar contra esto e hice lo que pude y sigo haciendo lo que puedo, no dedicando las 24 horas como las dedicaba en aquel momento, pero sigo trabajando por la justicia”.

Por otra parte, la madre de Daiana Herlein reveló que sola o con otros de sus familiares recuerda haber vivido “situaciones con su presencia”. Explicó que “son situaciones que viví yo y que las viví en conjunto, algunas con mi marido. Sentía que estaba ahí. “Ella tenía una rutina de todas las noches y escuchábamos que se prendía una luz, la otra luz, ella iba al baño, se cepillaba el pelo, se lavaba los dientes y apagaba la luz del baño, la del pasillo, subía la escalera y nosotros escuchábamos todo este suceso impresionante”.

“La primera noche lo escuchábamos y nadie dijo nada y quedamos paralizados. Yo tomé una medicación para dormirme y cuando amanecimos mi marido lo había escuchado de nuevo todo y así fueron dos o tres noches. Después dejamos todas las luces prendidas hasta que algunas se quemaron para evitar escuchar todo lo que pasaba”, señaló.

En cuanto a estrategias que la ayudaron a sobrellevar su pérdida, Zerneri destacó una serie de libros llamada La saga de Francesco (de la autora Yohana García): “La súper recomiendo, porque por lo menos a mí me ayudó. Trata de una persona que fallece y ofrece la mirada de los familiares y sus sentimientos hasta su transición digamos en el cielo. Tiene como momentos de ternura y entonces no es tan doloroso, no es leer otros casos y de repente sumar dolor y tristeza a lo que uno ya tiene”.