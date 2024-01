Dakar: los hermanos Benavides logran un histórico 1-2 en motos

Este lunes se corrió la octava etapa del Rally Dakar que por quinto año consecutivo se disputa en Arabia Saudita. Por otro lado, hubo buenos resultados para los argentinos ya que en motos los hermanos salteños Kevin y Luciano Benavides terminaron adelante. Mientras que el bonaerense Manuel Andújar se impuso en cuatriciclos y se mantiene adelante en la clasificación general.

Kevin volvió a imponer un ritmo sólido como el lunes pasado cuando venció en el tercer parcial. A bordo de su KTM tardó 3h35m03s para superar por 31 segundos a su hermano, que compite con una Husqvarna. El mayor de los Benavides sigue quinto en la general a 20m31s del líder, el estadounidense Ricky Bravec (KTM) que suma 36h16m31s. Luciano, por su parte, se ubica octavo a 39m35s.

“Muy contento con la segunda victoria de etapa y de lograr el 1-2 con mi hermano. Es una sensación increíble. Salí a hacer el mejor trabajo y empujar lo más posible. Al principio tuvimos una etapa más de arena y dunas, luego cambiamos a un terreno completamente diferente”, contó Kevin Benavides. “Gran comienzo de esta segunda semana con dos segundos puestos (domingo y lunes). Hoy empuje todo el día hasta alcanzar a Nacho Cornejo y de ahí abrimos pista los últimos 100 kilómetros que estaban muy difíciles con mucha piedra. Contento con el trabajo y con ganas de seguir dando pelea”, expresó Luciano.

En tanto que Andújar ganó en cuatriciclos y con su Yamaha Raptor imprimió 4h24m40s y superó al francés Alexander Giroud (Yamaha), por 5m06s. El piloto de Lobos, que venció en esta categoría en 2021, manda con un global de 45h12m40s y le lleva 11m26s al galo. Entre ambos se definirá la carrera.

En autos venció el sueco Mattias Ekstrom con el Audi híbrido RS q e-tron E2 (un motor a combustión y otro eléctrico), tras 3h17m15s. Superó por 2m45s a su compañero de equipo, el francés Stéphane Peterhansel. El otro piloto de la escudería alemana, Carlos Sainz, fue cuarto y conserva la vanguardia en la clasificación general con 33h29m10s. El Matador, tres veces ganador del Rally Dakar, busca el primer triunfo en la historia para un coche híbrido en esta competencia. El Madrileño de 61 años tiene una ventaja de 24m47s sobre el francés Sébastien Loeb (Hunter), que hoy fue décimo. En esta especialidad el único argentino presente, Juan Cruz Yacopini (Toyota), fue 13° y es 24° en la nómina total.

En camiones terminó primero el neerlandés Mitchel Van Den Brink (Iveco), tras 3h38m27s y venció por apenas 1m18s al checo Martin Macik (Iveco), quien lidera en el global con 38h19m55s y supera por 1h49m20s al propio Van Den Brink.

El resto de los argentinos

Motos: Diego Llanos (KTM) fue 18° y es 22° en la clasificación general. Santiago Rostan (GasGas) fue 42° (39°) y Sebastián Urquía (KTM) resultó 83° (76°).

A heavy one for Óscar Ral Verdú and Xavi Blanco on Stage 7 💥#Dakar2024 pic.twitter.com/3ToIjfmmsy — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2024

Side by Side: en la divisional Challenger T3, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (Taurus), fueron quintos y en la general marchan. David Zille y Sebastián Cesana(Can Am), resultaron novenos (24°). En tanto que Augusto Sanz, que es navegante del portugués Ricardo Porem (Cam Am), culminaron octavos (6°).

En T4: aquí hay presencia con navegantes, tal es el caso de Fernando Acosta con el ecuatoriano Sebastián Guayasamín (Can Am), llegaron octavos y son sextos en el global. Facundo Jaton y el italiano Enrico Gaspari (Polaris), arribaron 11° (12°). Y Ricardo Torlaschi con la ítalo-española Christine GZ (Can Am), cruzaron la meta en el puesto 15° (10°).

Lo que viene

El Rally Dakar 2024 entró en su recta final. Este martes se disputará la novena etapa que unirá Hail con Al-Ula. Serán 417 kilómetros cronometrados de velocidad y 222 de enlace. Luego quedarán tres días de competencia y la llegada será el viernes en Yanbu.

Fuente: LB24 / Infobae.