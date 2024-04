Es viernes y ella no podía faltar. Llega una nueva columna de la periodista Laura Ufbal.

“Gran Hermano” adelanta el estreno de Pampita

La competencia no es en Argentina, sino en Uruguay, donde se ve “Gran Hermano” por Canal 10, un programa que sigue creciendo en rating. Tan es así, que según informan medios locales, Teledoce decidió acelerar el estreno del big show “Veo como cantas” a este lunes, para ponerlo enfrente del reality.

Teledoce y Canal 4 tienen ahora una gran oportunidad de crecer con el mal momento que está pasando Gran Hermano después de todos los manoseos que le hicieron de fábrica sumado al espanta público que le pone el 10 adelante. Que aprovechen porque si prende de nuevo, fueron. — teleuruguaya (@Teleuruguaya) March 20, 2024

Una de las figuras del jurado de este nuevo formato coreano es Pampita, quien está viajando de martes a jueves a la noche a Montevideo para grabar el programa.

Así habló Caro sobre este nuevo desafío en su carrera, siempre con su sonrisa, que es su sello de presentación.

El programa es del estilo de Quién es la máscara?, que fue un éxito en Uruguay y en este caso tiene que ver con una adaptación del programa coreano I Can See Your Voice, en el que un artista invitado y un concursante ven las presentaciones de un grupo de “cantantes misteriosos”, de los cuales solo uno tiene verdadero talento para cantar.

Lucía Rodríguez, actriz y comediante uruguaya, es la conductora de “Veo como cantas” que estrena este lunes.

Federica Pais vuelve a la tele

Después de varios años vuelve a la television Federica Pais, en momentos en que su hermana Ernestina y su sobrino son noticia, lamentablemente, por temas de salud.

La noticia tiene que ver con un nuevo programa con un formato es educativo, financiero, de entretenimiento y periodístico, desde este sábado a las 11 de la mañana por la pantalla de América.

Federica será conductora de un reality show que no solamente refleja las competencias en sí mismas, sino que también educa a la audiencia sobre el sistema de franquicias, muestra novedades, concede entrevistas, aporta datos.

Es una verdadera revelación en términos de producción integral que premia la capacidad de las personas para abrir su propio negocio y motiva a los emprendedores a tener un futuro mejor y próspero.

“Que crecen, todos podemos tener una franquicia” es una nueva propuesta que Federica comparte en su regreso a la tele con Daniel Arce.

Mirtha con doble grabación entre el dengue, Imanol Arias y Yanina Latorre

En este jueves grabará el programa del domingo, con menos actualidad, y el viernes el del sábado por la noche, como lo hace habitualmente.

Mirtha Legrand, como anticipamos, grabará esta semana su programa y el de su nieta Juana Viale, quien se tomó tres semanas de vacaciones con su novio, Yago Lage.

En este sábado recibirá a los actores más exitosos de la cartelera teatral porteña: Mercedes Moran e Imanol Arias, que vienen agotando localidades en el Paseo La Plaza con “Mejor no decirlo”, un duelo protagónico que el público aplaude de pie.

Junto a ellos estará el titular de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiros, en tiempos de una preocupante epidemia de dengue.

Para el almuerzo del domingo, la producción convocó a Yanina Latorre, quien ya anunció que irá preparada para atacar a la “peroncha standapera”, Dalia Gutmann, también invitada a la “mesaza” y se sumaron Brenda Gandini y Marixa Balli.

