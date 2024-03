Deberá pagarle varios millones a su exmarido por escracharlo en las redes

Una mujer fue condenada a pagarle en resarcimiento a su exmarido de casi 13 millones de pesos por “escracharlo en las redes”. La investigación de la Justicia, que duró tres años, determinó que además lo hostigaba con diferentes perfiles falsos en las redes sociales. El fallo se conoció en una audiencia realizada por la Justicia de Control y Garantías de La Banda, en Santiago del Estero.

La mujer en cuestión fue condenada por calumnias e injurias. “Este es un fallo ejemplar que se da por primera vez en Santiago del Estero y que sienta precedentes para casos futuros en la provincia”, contó Rolando Gómez Vélez, abogado de la querella.

En charla con Canal 7, el letrado contó algunas de las particularidades que tuvo el caso al que definió como “odisea judicial” porque además estaba en juego las disputas relacionadas con el cuidado de los hijos de la pareja.

“El proceso comenzó antes de la pandemia, cuando una mujer, no contenta con la separación de su pareja, comenzó a escracharlo mediante numerosas publicaciones en redes sociales. Le enviamos una carta documento para intimarla al cese de las publicaciones, bajo el apercibimiento de iniciar las acciones penales y civiles. Nunca contestó la carta documento y dio pie a realizar la denuncia por calumnias e injurias.”, explicó.

En la calumnia se refiere a la falsa imputación de un delito; mientras que la injuria afecta la reputación y el honor de la persona agraviada.

Y agregó: “Esto posibilitó que la Justicia acceda a su celular y se pudo comprobar que ella era titular de una innumerable cantidad de perfiles en las redes que difamaban a mi cliente. Esto, sumado a un sinnúmero de capturas de pantalla que tenía en su celular mi cliente llevaron al Juez a tomar la decisión correcta”, argumentó.

El abogado explicó que se pidió el resarcimiento por “daños y perjuicios” además del cese de las publicaciones. “El juez no puede obligar a alguien a no hacer esto si la persona no quiere. Pero sí la puede obligar a pagar una indemnización en concepto de daño moral causado al honor, el buen nombre y la dignidad de mi cliente”, contó Gómez Vélez. El resarcimiento exacto que deberá pagar la mujer es de $12.800.000.

En el fallo el juez argumenta que “no importa si las acusaciones son reales o no contra la víctima. Bajo ningún punto se puede menoscabar el honor en ninguna circunstancia, pues estamos frente a un derecho personalísimo que debe ser protegido”.

Según publicó el diario El Litoral, el damnificado se dedica al rubro comercial y las denigraciones permanentes de su exmujer le hicieron perder una cantidad importante de clientes y dinero.

Con información de Clarín