El conmovedor posteo de la familia de Super T: “Eras, sos y serás el gran superhéroe de la vida”

En las últimas horas, la familia de Thiago Cornago compartió un sentido mensaje de despedida. El nene bahiense, mejor conocido como Super T, falleció ayer después de estar varios días internado y de haber batallado con fortaleza toda su vida contra un cáncer poco común.

El conmovedor posteo fue difundido a través de la cuenta “Las Aventuras de Super T”, donde día a día se narraba su valiente travesía contra la enfermedad.

“Gracias por tanto Toto del amor, increíble estar escribiendo esto, 7 años y 5 meses desde el día que arranco nuestra pesadilla. Muchas personas, cada vez que te pasaban energía me decían es un ser de luz y a mi se me ponía la piel de gallina, que tu misión era dejar una enseñanza y puf que la dejaste en tantas personas. Porque cada recaída que tenías la enfrentabas con tanta tranquilidad, paz y un amor que no se puede describir en palabras solo con mirarte ya uno lo sentía”, comienza describiendo la publicación.

Y continúa: “En abril del año pasado cuando nos confirman tu quinta recaída parecía mentira, pero pudiste transitar casi un año con tu enfermedad avanzando y compartir tu primer año de secundaria que disfrutaste como nunca”.

“Para tus amigos eras la persona que más los hacías reír con tus chistes y tu inteligencia que siempre te destacabas. Para tu familia el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino, el primer amor para todos que con tu franqueza y tu manera de ser nos hablabas sin filtro y jamas te vamos a olvidar. Para el colegio un niño que te conocieron desde la panza y acompañaron en tu crecimiento, te malcriaron tanto todos, hasta Moni la portera del jardín te preparaba la leche hasta el año pasado cuando te escapabas en el recreo. Para los que no te conocía pero sabían de tu historia, eras, sos y seras el gran superhéroe de la vida”, destaca el escrito.

“Porque así sos para nosotros y cada día te vamos a recordar con un amor y una sonrisa como vos nos enseñaste. El amor todo lo puede, gracias campeón de la vida. Te amamos”, concluye el emotivo texto.

El legado de Thiago vivirá para siempre en los corazones de quienes lo conocieron. Su historia, marcada por la lucha y el amor, ha conmovido a toda una ciudad que siempre lo acompañó con cariño y solidaridad en cada paso del camino.