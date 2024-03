Contrapunto de Dichiara y Compagnoni sobre el discurso de Kicillof

Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, y Fernando Compagnoni, Diputado del PRO, analizaron en contacto con La Brújula 24, todo lo que dejó la apertura de las sesiones del legislativo encabezada ayer por AXel Kicillof.

El primero en tomar la palabra fue el montermoseño, quien aseguró que se trató de “un discurso en el que se hizo un recuento de lo hecho y lo que va a venir, que tiene mucho que ver con la situación del Gobierno Nacional y la forma en que está estrangulando un poco a las provincias. Eso hace que vaya a ser un año complejo, así lo manifestó ayer el Gobernador, producto de la caída de la recaudación, de que -Milei- sacó el incentivo docente y un fondo para educación y seguridad”.

“Después del discurso tan duro del Presidente, con la oposición, con sindicalistas y con jueces, es muy difícil volver a la posibilidad de un diálogo genuino y llano. Creo que hay que buscar consensos con gente de segundas líneas del gobierno nacional, y ojalá pueda primar la cordura y se logre lo que se necesita para que a la Argentina le vaya bien y que se restituya la coparticipación para los bonaerenses”, consideró.

Luego, Compagnoni expuso que “aprovecho para saludar a Alejandro y felicitarlo por su cargo, queremos todos que le vaya muy bien en la gestión. Es muy difícil que desde tan lejos tengamos un cargo tan relevante en la provincia. No es menor que desde la Sexta Sección podamos tener esta participación activa en la Cámara”.

Y luego, en relación con las palabras de Kicillof, apuntó: “Tengo una mirada distinta a la de Alejandro –Dichiara-, creo que el Gobernador perdió una oportunidad de hablar de los problemas reales que tiene la provincia, con la crisis en la seguridad y educación, por ejemplo. Dejó de lado eso para centrarse en una pelea política que tiene hoy con el Presidente, eso fue desperdiciar una oportunidad de contar el plan de gobierno para todo el año”.

“Se habló de salud pero no de IOMA, que tiene una crisis impresionante de hace siete meses y hoy los afiliados no saben qué va a pasar. Sabemos que tenemos un problema gigante con ABSA, no se habló tampoco de las obras viales paradas mucho antes del 10 de diciembre, que hubo un cambio de gobierno. En materia educativa pasa lo mismo”. “Lo único que dijo fue que no tuvo un paro, pero con Baradel sentado enfrente suyo. El eje creo que debió ser otro, en verdad fuimos testigos de un ring político, perdimos una posibilidad institucional”, argumentó.

Más frases de Alejandro Dichiara y Fernando Compagnoni en el aire de La Brújula 24:

Dichiara

“Lo quiero y aprecio mucho a Fernando, nos conocemos de muy jóvenes, más allá de alguna visión diferente que podamos tener. Me pone contento que podamos trabajar en conjunto en la Cámara. La mirada es distinta, IOMA viene con problemas hace mucho tiempo y tiene que ver con un tema económico. Es necesario inyectarle dinero, pero la renta general hoy va para poder pagar salarios”. “En cuanto a la obra pública, con el gobierno anterior se hizo como nunca, pero hoy están paradas porque se decidió de esa manera, al gobierno nacional no le importa la obra pública”.

“El tema educación, hemos iniciado el ciclo puntualmente como siempre, más allá de la cuestión salarial que ocurre. Federico –Susbielles– ha hecho un gran trabajo para dejar las escuelas en marcha, yo creo que es un momento muy complejo y me parece que no se sale con agresiones. No estoy de acuerdo con la forma que está llevando adelante el gobierno nacional, sin intendentes ni gobernadores, lo único que hace es confrontar y no dialogar. Entiendo que hay un hartazgo muy grande de la sociedad con la política en general y por eso está -Javier- Milei en el gobierno, pero creo que el Presidente tendría que dejar ayudarse y no vulnerar los caminos institucionales”.

Fernando

“Nosotros también somos una oposición responsable en la provincia y lo demostramos. Le dimos al Gobernador las herramientas adecuadas. Hoy están llegando las boletas de ARBA y patentes, y creo que la gente está viendo que le pusimos un límite, es algo que pedía la sociedad. Pero se está excediendo en lo que habíamos acordado en la asamblea, seguramente se podrá aclarar si hubo quita de beneficios”.

“Se han superado los límites que consensuamos oficialismo y oposición y creo que tiene que ser rápidamente trabajado por todos los bloques. Habíamos determinado un 140% de aumento y algunos muebles de uso podían llegar hasta un 200 en esta progresividad, ese era un tope que en muchas boletas son superadas ampliamente y creo que hay que hacer alguna intervención porque la gente, como bien dijo el gobernador, está sufriendo muchos aumentos”.