Kicillof ante la Asamblea Legislativa: “Milei no respeta a los bonaerenses”

El gobernador bonaerense habla ante la Asamblea Legislativa luego del discurso del Presidente el último viernes en el que llamó a todas las provincias a firmar el Pacto de Mayo. “El extravagante experimento al que está siendo sometida la Argentina exige acciones extraordinarias del gobierno provincial”, advirtió el gobernador.

Kicillof adelantó que no se limitará a proyectar el informe de su gestión. “Confieso que me hubiera gustado iniciar esta segunda etapa en un contexto diferente. Es una circunstancia inédita y sombría”, alertó. Y agregó: “Los problemas no se solucionan con motosierra”.

Dichiara y Magario acompañan al gobernador en el acto que tiene desarrollo en la Legislatura bonaerense. Foto Infobae

“El presidente debe respetar a quienes democráticamente eligieron a sus intendentes, sus diputados y senadores, a todos sus representantes. Y eso es precisamente lo no está sucediendo: el presidente no está respetando la voluntad de los bonaerenses y no está respetando a sus representantes y por lo tanto no está respetando a la provincia de Buenos Aires y su pueblo”, enfatizó, flanqueado por su vice Victoria Magario y el titular de la Cámara Baja bonaerense, el montehermoseño Alejandro Dichiara.

