“Estoy noqueado”, afirmó un empleado bahiense tras el cierre de Télam

Este lunes, la agencia de noticias Télam dejó de funcionar, luego del anuncio de cierre que había hecho el presidente Javier Milei en su discurso ante la Asamblea Legislativa. El sitio web fue dado de baja, los dos edificios aparecieron vallados y los empleados informaron que empezaron a recibir telegramas para que cesen en su labor por unos días.

Marcelo Lev es un periodista bahiense que se desempeña en dicha empresa pública y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, describió sus sensaciones, dolido por la situación: “Estamos noqueados, recibimos un golpe en la quijada. En lo particular, estoy dispensado por una semana. Me avisaron por mail que me quede en mi casa. No sé para qué”.

“La empresa está cerrada, no puedo cargar noticias ni entrar al sistema donde están las fotos. Esta mañana, la empresa fue vallada por personal policial, los compañeros están en la puerta esperando qué va a pasar. Hoy al mediodía va a haber un abrazo simbólico, tenemos una incertidumbre tremenda”, resaltó Lev, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y destacó que “hace 30 años que trabajo en Télam, 28 siendo parte de la planta, hice una pasantía esos dos años mientras estudiaba periodismo a muy pocas cuadras de donde funciona la agencia. Me tocó pasar por todas las redacciones, viví cosas lindas y feas desde la cobertura”.

“Trabajé en Deportes, en Política, en la mesa de edición, viví el cambio de sistemas desde la teletipos a la computación. Mi vida está en Télam, incluso cuando vine a vivir a Bahía por motivos familiares y seguí trabajando para la agencia. Para alguien apolítico como yo es muy doloroso, no lo puedo creer”, mencionó, en otro segmento de la entrevista radial.

Y cerró: “La gente no sabe que una agencia de noticias distribuye información a los abonados, desde las radios más chiquitas hasta los grandes medios nacionales. El 90% de las noticias que recibe la gente de a pie está generada por agencias. Lo que pasa en todas las provincias surge de Télam, la agencia es del Estado, más allá de que ha sido utilizada por intereses propios de los gobiernos. En una época hubo un proyecto que era crear un control parlamentario como tienen las agencias de países de Europa, sería una buena alternativa”.