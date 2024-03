Los Pumas 7’s le ganaron a Irlanda y avanzaron como primeros

Con victorias sobre Irlanda por 26-14, ante Sudáfrica por 17-5 y frente a España por 28-21, Los Pumas 7’s se clasificaron invictos a los cuartos de final por el Oro del Seven de Los Ángeles, la quinta etapa de la temporada. De esta manera, jugarán en la próxima ronda a las 0:48 del domingo.

En un partido altamente disputado, Los Pumas 7’s pudieron hacer la primera diferencia siendo más verticales y generando una mayor cantidad de espacios inclusive cuando estaban con uno menos en cancha por la tarjeta amarilla a Matías Osadczuk. De esta forma, Marcos Moneta llegó al try. No obstante, Irlanda mantuvo su postura y no tardó en igualar la historia de la mano de Matthew McDonald, aunque ya sobre el cierre de la primera parte, una insólita infracción de Gavin Mullin sobre Moneta derivó en su amonestación y el posterior cobro de try-penal para Argentina. En el complemento, los de Gómez Cora aumentaron su dominio y avanzaron mucho en el campo. Así, provocaron varios errores en su rival, y Santiago Álvarez Fourcade y Matteo Graziano facturaron. Ya en el final, Terry Kennedy maquilló un poco el resultado con una conquista.

Formación de Los Pumas 7’s: 11. Luciano González Rizzoni, 6. Santiago Ámvarez Fourcade, 9. Matías Osadczuk, 14. Joaquín Pellandini, 12. Santiago Mare, 1. Rodrigo Isgró, 13. Marcos Moneta.

Suplentes: 2. Santiago Vera Feld, 3. Germán Schulz, 4. Matteo Graziano, 5. Agustín Fraga, 10. Tobías Wade.

Fuente: ESPN