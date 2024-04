Villa Mitre empieza en Junín la reclasificación ante Ciclista

Villa Mitre visitará a Ciclista de Junín este miércoles en el primer punto de la reclasificación correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio “Coliseo del Boulevard”, dará inicio a las 21 horas y será controlado por Pablo Leyton, Ezequiel Macías y Romina Morales Ibarra.

La serie se jugará al mejor de tres encuentros con ventaja de localía para Villa Mitre, que definirá en el José Martínez.

Cabe señalar que Los Guerreros llegan con un descanso largo, a pesar de haber sumado minutos en el básquet local. Mientras que Ciclista viene de eliminar a Atlético Pilar y hoy buscará empezar esta serie de la mejor manera.

El segundo juego será este domingo en Bahía Blanca desde las 21 horas.

ZONA SUR

RECLASIFICACIÓN

-Villa Mitre vs. Ciclista

-Racing de Avellaneda vs. Provincial de Rosario

-Pergamino Básquet vs Ameghino de Villa María

-Quilmes de Mar del Plata vs Hispano Americano

EN CUARTOS DE FINAL

-Lanús

-Racing de Chivilcoy

-Pico FC

-Deportivo Viedma

