Realizaron un “abrazo mundial” a la ciencia argentina

Este miércoles se realizó un “abrazo mundial” a la ciencia argentina en instituciones y organismos científicos de todo el país. En Bahía, el escenario elegido fue el playón de la Universidad Nacional del Sur, en Alem 1253.

Se trató de una iniciativa de la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología para exponer la crítica situación del sector. Autoridades de estos organismos de todo el país entregaron a directivos del CONICET en Buenos Aires más de mil cartas de científicos, investigadores e instituciones de todo el mundo en apoyo a la ciencia y la técnica argentina.

“Este gesto colectivo es una demostración contundente de solidaridad mundial y respaldo hacia el sistema científico argentino en un momento crucial de su historia”, indicaron desde la Red. Y agregaron que “la reducción de las becas doctorales a menos de la mitad, la cesación de contratos, la paralización de proyectos estratégicos como la construcción del reactor nuclear CAREM 25 -que iba a ubicar a la Argentina entre los líderes mundiales de este tipo de tecnología- y el congelamiento de los presupuestos de investigación, son medidas que ponen a la Argentina ante una nueva posibilidad de éxodo de científicos que significaría un retroceso enorme para el sector”.

Al respecto, el equipo del programa “Nunca es Tarde”, emitido por La Brújula 24, habló con Jorge Marcovecchio, que es Investigador Superior del CONICET y Director del IADO.

Consultado respecto de la situación en general, el profesional consideró que “es muy complicado porque el organismo tiene una completa desfinanciación, que se puede ver desde dos lugares. Trabajamos con un presupuesto elaborado en 2022, que no fue actualizado. Y, por otro lado, tampoco se está ejecutando el presupuesto disponible”.

“Y no es solamente el CONICET, es todo el sistema nacional de ciencia. Es todo lo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento. El dinero no llega a las unidades ejecutoras y no sabemos por qué”, refirió.

Escuchá la nota completa realizada en el aire de La Brújula 24: