“Pensé en Ginóbili”: lo que dijo una estrella de la NBA que le tocó ser suplente

Klay Thompson fue determinante en la ajustada victoria de Golden State Warriors 140-137 ante Utah Jazz en una nueva jornada de la NBA, previa a lo que será el fin de semana del All-Star Game en Indianápolis. El alero fue el máximo anotador del juego con 35 puntos, aunque también fue noticia por un suceso extraordinario en su carrera.

Al jugador de 34 años y campeón en cuatro oportunidades con los Warriors le tocó ser suplente por primera vez desde 2012 (su temporada de novato en la liga) tras la decisión de Steve Kerr de excluirlo del quinteto titular. Sin embargo, lejos de ofuscarse, Thompson confesó que se inspiró en Manu Ginóbili, otra estrella que solía ingresar desde el banco en los gloriosos San Antonio Spurs.

“Es la primera vez que sales desde la banca desde tu temporada de novato. ¿Cómo te enteraste? y ¿cómo fue esa conversación?”, indagó el periodista en conferencia de prensa. La estrella de los Warriors respondió: “Me enteré por la mañana que iba a salir desde la banca. Tuvimos una buena charla al respecto con el entrenador (Steve Kerr) y, puedes tener dos opciones: poner mala cara o puedes salir a la cancha y responder. Creo que hice lo segundo y muy bien esta noche. Lástima que fallé algunos tiros, pero lo más importante es que jugué varios minutos (28)”.

Luego, el socio de Stephen Curry dio como ejemplo a Ginóbili, uno de los mejores extranjeros de la historia de la NBA. “Tienes que dejar de lado el ego cuando sales desde la banca, así que pensé en Manu Ginóbili. Tiene cuatro anillos y una medalla de oro y vino desde la banca en toda su carrera. No creo que nadie diga que no se merece ser un jugador Hall of Fame (Salón de la Fama). Él es uno de los grandes de la historia y me abracé a esa idea antes del partido”, expresó Klay, con emoción.

El resumen de la victoria de Golden State Warriors ante Utah Jazz en la NBA

Thompson dejó en claro con aquellas palabras que no siempre quedar al margen de los cinco iniciales es algo negativo. Incluso, la NBA premia a los jugadores que tienen buenos rendimientos entrando como reservas. Ha pasado con Manu Ginóbili en los Spurs cuando fue nombrado el Mejor Sexto Hombre de la temporada 2007/08 y también hubo casos emblemáticos como el del croata Toni Kukoc en los Chicago Bulls de Michael Jordan o James Harden, hoy figura en Los Ángeles Clippers.

Fuente: Infobae