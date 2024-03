Manu Ginóbili habló de su nuevo pasatiempo: “Me siento estupendo”

El 27 de agosto de 2018 marcó un antes y un después en la vida de Emanuel Ginóbili. Uno de los deportistas más ganadores de la historia del país se retiró de la práctica profesional del baloncesto tras 23 años gloriosos de carrera. Desde entonces, el ex jugador del seleccionado argentino de básquetbol y eslabón clave de la Generación Dorada confesó pocos meses después: “Me siento estupendo y disfrutando de cosas que hace más de 20 años no podía hacer. Estoy bárbaro, no extraño por el momento y puedo estar en noviembre y diciembre en Bahía, algo que no podía hacer con tiempo desde el 94. Vengo a pasar el verano acá, hace mucho que no podía hacerlo, iré a Monte Hermoso, estaré en Bahía, iré a ver a mi familia política, un poco por todos lados y disfrutando el calorcito argentino, ya que siempre me tocaba julio o agosto”.

Si bien desde septiembre de 2021 forma parte de la dirección técnica de los San Antonio Spurs como asesor de operaciones y desarrollo de jugadores de la franquicia, un trabajo en conjunto con su ex entrenador Gregg Popovich, Manu no extraña trabajar en el básquet y ama el poder disfrutar de hacer “otras cosas”. Como ocurrió en las últimas horas con la stories que compartió el bahiense a sus más de 1.4 millones de seguidores en Instagram.

“Working on my first masterpiece” (Trabajando en mi primera obra maestra), escribió Ginóbili en una de sus dos fotos que compartió. En la primera imagen se lo ve de espaldas, sentado frente a un tablero y un dibujo con una silueta de un animal. En la segunda foto se confirma que se trata de una llama, a la que le añadió un simpático gorrito y lentes de sol oscuros.

“Sotheby’s better be ready for this one” (Sotheby’s, mejor estate listo para esto), bromeó con relación a la casa de subastas, mayoritariamente de obras de arte y demás objetos coleccionables, fundada en el Reino Unido y con oficinas en las principales ciudades del mundo como Nueva York, Hong Kong, Madrid, París, Ginebra, Milán, Ámsterdam, Doha, Zúrich y Toronto.

