“Yo no maté a Gastón Coronel”, dijo uno de los detenidos por un crimen narco

Martín Enrique Britez se encuentra acusado y detenido –al igual que Julio César “Tumbita” Rodríguez– por la muerte de Gastón Alex Coronel, que ocurrió el 11 de octubre pasado en el barrio Enrique Julio.

Tal como informó en su momento la redacción de La Brújula 24, Britez fue señalado por familiares de Coronel como posible partícipe del homicidio. Y él, desde el penal, quiso hablar con este medio para asegurar públicamente que es inocente.

“Para que escuche la gente y la sociedad sepa la verdad. Me ensuciaron por todos lados diciendo que maté a una persona y no es así. Ese día me agarraron, pero después me largaron. A los 15 días supuestamente apreció un arma en un auto y me culparon a mí”, refirió el convicto, desde su celda en Villa Floresta.

Y agregó: “Me quieren condenar a más de 20 años sin una prueba. El arma aparece después, ¿cómo puede ser que si me agarraron ese día, no me revisaron?. Las huellas dieron negativo, fue un pibe acusado de narcotráfico diciendo que fui yo y por eso estoy acá”.

“No tiene sentido, no hay ninguna prueba. En esa casa hubo dos homicidios y el dueño no figura en la causa. Somos dos los detenidos y el dueño de la casa no aparece, nunca estuvo preso. Él mismo dijo que lo iba a matar, está en un audio incluso”, argumentó.

En esa misma línea, Britez contó que “la prisión preventiva me la dictaron solamente por las declaraciones, que son todas contradictorias, de personas acusadas de narcos. Tuvieron 15 días para arreglar todo”.

“Yo no estoy para decir quién lo mató. Es demasiado lo que estoy diciendo al oído de cualquier persona, no puedo hacer una acusación al aire por mi resguardo físico”, apuntó.

Y recordó: “Yo estaba ahí mismo ese día y vi quién lo mató. Yo trabajaba en ese quiosco –de droga-, pero a mí no me dejaron declarar nunca en cuatro meses que llevo detenido. Recién ahora me estoy acomodando un poco porque me la pasé de traslado en traslado, me amenazaron en todos lados para que no declare”.

Asesinato a sangre fría

Gastón Alex Coronel, el joven 23 años, asesinado en calle Perito Moreno 535 del barrio Enrique Julio, murió en el acto luego que un proyectil le perforó la arteria aorta. Más allá del balazo, el cuerpo no evidenciaba otras lesiones.

Coronel fue llevado en un vehículo particular por un primo hasta el Hospital Menor de Ingeniero White, al cual el joven llegó sin signos vitales.