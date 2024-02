Un clásico del verano: el paso a paso para hacer rabas a la romana

Las rabas a la romana, un plato tradicional de la costa argentina, son una exquisitez que deleita paladares en cualquier ocasión.

A pesar de su nombre, las rabas a la romana no tienen su origen en la antigua ciudad italiana, sino que surgieron en épocas de creatividad culinaria en los conventos, donde los jesuitas romanos experimentaban con ingredientes locales.

Antes de sumergirte en la preparación, lo primero que debés hacer es limpiar adecuadamente los calamares. No te preocupes, no es tan complicado como parece. Con un paño, retirá suavemente la piel y los tentáculos, asegurándote de eliminar cualquier residuo no deseado. Es importante quitar también la pluma dorsal, ese pequeño cartílago que puede arruinar la textura de tus rabas. Un tirón rápido hacia arriba y listo.

Una vez limpios y preparados, cortá los calamares en aros de aproximadamente 1 a 2 centímetros de grosor.



Ingredientes

1 kilo de tubos de calamar limpios

5 huevos

1/2 cucharadita de sal

1 diente de ajo picado

1 cucharada de perejil picado

250 g de harina

500 cc de aceite para freir

2 limones

Preparación

Batir los huevos con ajo y perejil. Pasar cada anillo de calamar por el huevo y luego enharinarlos. Calentar el aceite a fuego medio en una sartén y cocinar las rabas durante 1 minuto y medio. Escurrir con espumadera sobre papel absorbente. Servir con gajos de limón.

