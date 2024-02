Leandro Paredes le reveló a Riquelme que quiere regresar a Boca

En Boca hay dos nombres que van de la mano por la gran relación que forjaron cuando compartieron plantel. Se trata de Leandro Paredes y Juan Román Riquelme que cada vez que hablan del club de sus amores se siente que es algo especial para ellos.

En ese contexto, el actual jugador de la Roma dialogó en el programa de Sebastián Vignolo en ESPN donde no solo respaldó al presidente electo en el Xeneize, sino que aseguró que su retorno al club que lo vio nacer futbolísticamente está al caer.

“Lo veo bien, creo que ha hecho las cosas muy bien, como jugador ni hablar y ahora como dirigente Boca consiguió cosas importantes, creció a nivel club, creo que las cosas que hicieron en el predio hacen que siga creciendo”, comenzó.

En esa misma línea, Paredes agregó: “Es una persona que yo conozco y sé que quiere lo mejor para Boca, asique ojalá lo siga haciendo de la mejor manera”.

Respecto a su vuelta a Boca, el campeón del mundo mostró su tranquilidad. “Cuando hablé con él me dijo que sabía que me quedaba un tiempo en Europa, que no me iba a mandar un mensaje para decirme que vuelva y demás, que dejaba que yo tome mi decisión tranquilo, pero me dijo ‘tengo cuatro años, antes de esos cuatro años tenés que venir’, así que veremos cómo pasan estos años y el momento llegará seguramente”.

“Antes de que termine la gestión tenés que venir me dijo y le conteste que sí, le hablé de las ganas que tengo de volver al club”, agregó.

Si bien no manifestó una fecha exacta, sus intenciones de volver al Xeneize son ciertas y como el propio jugador aseguró, será en el período de la gestión de su excompañero y amigo, Juan Román Riquelme.

Fuente: Crónica