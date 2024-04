“Juanse” Rodríguez, el patinador de Saavedra que volvió a brillar en la pista

Cecilia Corradetti / La Brújula 24 / [email protected]

A esta altura, Juan Segundo Rodríguez, que tiene 17 años y es oriundo de Saavedra, ya está habituado a codearse con los mejores patinadores del mundo. Y en esta ocasión no fue la excepción: obtuvo la medalla de oro en la Artistic International Series de la Word Skate, celebrada en Brasilia.

El joven, que hoy patina para el Club El Nacional de Bahía Blanca de la mano de su profesora Gabriela Montecchieri, obtuvo así el máximo rendimiento en su categoría luego de haber quedado primero en los programas corto y largo.

“Estuvo muy bueno porque fue el primer torneo internacional de 2024 y haberlo compartido con mis compañeros de selección lo hizo aún más lindo”, resumió en diálogo con La Brújula 24.

“Respecto del rendimiento, también estoy muy contento aunque siempre me exijo y me hubiese gustado demostrar aún más lo mucho que he venido trabajando. Estoy feliz de haber podido traer la medalla de oro a la Argentina”, dijo, para agregar que ahora descansará y luego volverá a entrenar para seguir seguir preparándose con la mirada puesta en las próximas competencias internacionales de este año.

“Siempre trata de dar lo mejor, se exige y compite con él mismo. Es muy loable su esfuerzo y disciplina”, relata su mamá, María José, para señalar que su hijo viaja permanentemente y que muchas semanas permanece en Bahía Blanca. “Tenemos mucha gente que nos da una mano”, expresa.

“Estoy muy orgullosa porque se sacrifica mucho, entrena, y eso nos da como familia muchísimas satisfacciones. Agradecemos el apoyo de la Confederación Argentina de Patín, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD); profesoras y el propio club El Nacional”, enumera.

Tras el éxito de la semifinal de San Juan del año pasado, desde el 5 al 14 de abril, se llevó adelante el Artistic International Series en Brasilia donde 360 patinadores de 15 países del mundo compitieron en las disciplinas de libre, Solo Dance, parejas de danza y parejas de alto. Tots, Minis y Espoirs, en tanto, estuvieron en competencia en libre y danza.

El torneo fue clave para el ranking World Skate y también para establecer los órdenes de salida en los World Skate Games de Rímini, Italia.

Juanse comenzó a patinar desde muy chiquito

El año pasado, La Brújula 24 también publicó un logro de Juan Segundo en la que contó, en una extensa entrevista, que desde muy chiquito, cuando vio a su prima sobre patines en su Saavedra natal, quedó “fascinado”. Hasta ese momento practicaba fútbol, pero cambió sobre la marcha y no se equivocó. Hoy es una de las grandes figuras en su categoría: junior men (menor juvenil masculino) disciplina libre.

Un gran desempeño tuvo el año pasado al ganar también la semifinal de la Artistic International Series, en Paraguay, que le posibilitó el pase a la final que fue entre el 12 y el 18 de junio de 2023 en el estadio Aldo Cantoni de San Juan. Hijo de María José Agustinelli y de Mauricio Rodríguez, ambos empleados, “Juanse” nació en Pigüé el 13 de julio de 2006, aunque su familia es oriunda de la localidad de Saavedra, donde transcurre su vida. Es hijo único.

“Mi prima patinaba en el pueblo donde vivo, en ese momento hacía fútbol. Un día la vi patinar y le pedí a mis padres que me regalaran patines. Empecé primero en mi garage de cemento y luego de unos meses me gustó tanto que comencé la disciplina en el Club Atlético Saavedra. Así, año a año me fui enamorando cada vez más”, destacó en esa oportunidad.

Sus primeras competencias fueron regionales, luego fue avanzando hasta participar de torneos provinciales. A los 8 años fue a su primer torneo nacional en la provincia de Mendoza. Dos años después, al primer Sudamericano, integrando así la Selección Argentina. Más tarde, en 2018 y 2019 continuó participando de Panamericanos y Sudamericanos en Colombia y Brasil, obteniendo siempre los primeros puestos. En 2022 fue a los Juegos Suramericanos de la Juventud en Rosario (Juegos YOG) y también ganó. A fin de 2022 año participó en su primer mundial y obtuvo el 4to puesto.

“Siempre me apoyaron mis padres, ya que gracias a ellos pude seguir entrenando y compitiendo. Hicieron de todo para que pueda seguir haciendo esto que tanto me gusta. También el Club Sarmiento de Pigüé, mis técnicos, preparadores físicos, psicóloga y profesora de elasticidad son muy importantes para mi avance técnico”, relató.

Hoy, Juanse asegura que sus sueños siguen intactos. “Pero voy paso a paso”, aclara.