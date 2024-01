Cómo sigue la agotadora pretemporada de Messi en Inter Miami

El Inter Miami de Lionel Messi disputó un nuevo de pretemporada: cayeron por 1-0 contra el FC Dallas, en la fría ciudad del estado de Texas. Fue el segundo amistoso del equipo del Tata Martino, antes de la gira por Asia…

El conjunto de Florida -que también cuenta con estrellas Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba- sigue sin victorias y sin goles en estos duelos de preparación previa al comienzo de la MLS. Anteriormente, igualaron por 0-0 frente a El Salvador, en condición de visitante (allí, tanto la Pulga como las otras figuras del equipo jugaron apenas 45 minutos).

Cómo sigue la pretemporada del Inter Miami de Lionel Messi

Luego de la derrota frente a Dallas, Inter Miami regresará a los entrenamientos en Miami durante una semana antes de viajar a Arabia Saudita.

El 29 de enero, se enfrentarán a Al Hilal, actual líder de la liga saudí, y el 1 de febrero será el choque denominado “The Last Dance” contra Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo, quien hoy cuestionó la última premiación de The Best que ganó el argentino. Más adelante, disputarán amistosos contra un seleccionado de Hong Kong y el Vissel Kobe de Japón, antes de un enfrentamiento especial con Newell’s en Miami.

Cuándo vuelve a jugar Messi en Inter Miami: partidos y calendario

Al Hilal vs. Inter Miami | Amistoso | Lunes 29/01, a las 15.00 horas | Kingdom Arena

Al Nassr vs. Inter Miami | Amistoso | Jueves 1/02, a las 15.00 horas | Kingdom Arena

Hong Kong vs. Inter Miami | Amistoso | Domingo 4/02, a las 06.00 horas | Estadio Hong Kong

Vissel Kobe vs. Inter Miami | Amistoso | Miércoles 7/02, con horario a definir | Estadio Nacional de Japón

Inter Miami vs. Newell’s | Amistoso | Jueves 15/02, con horario a definir | DRV PNK Stadium

Fuente: TyC Sports